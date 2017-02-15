الهند: إطلاق 104 أقمار صناعية دفعة واحدة

Mercredi 15 Février 2017

وكالات





Publié le:2017-02-15 07:30:31

- أطلقت الهند 104 أقمار صناعية دفعة واحدة في 15 فبراير/شباط 2017.وقالت المنظمة الهندية لاستكشاف الفضاء إن الصاروخ الذي حمل 104 أقمار صناعية انطلق في الساعة 09:28 بالتوقيت المحلي. وبدأ تموضع الأقمار الصناعية وهي تابعة للهند والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية وكازاخستان وسويسرا وهولندا وإسرائيل، في مواقعها المدارية في الفضاء بعد 17 دقيقة.ويبلغ وزن أحد الأقمار الصناعية نحو 714 كيلوغراما. أما الأقمار الصناعية الـ103 الأخرى فتتراوح أوزانها بين 1 و10 كيلوغرامات.وسجلت الهند رقما قاسيا جديدا حينما أطلق هذا العدد من الأقمار الصناعية دفعة واحدة. وكانت روسيا أطلقت 37 قمرا صناعيا دفعة واحدة في عام 2014. وأطلقت الولايات المتحدة 30 قمرا صناعيا دفعة واحدة.