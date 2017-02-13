ترامب يهاجم مجددا إعلام ''الأخبار المزيفة''

وقال ترامب في تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي: "تركت فلوريدا للتو، كان هناك حشود كبيرة من المؤيدين المتحمسين على جانبي الطريق، التي ترفض وسائل إعلام الأخبار المزيفة أن تعترف بهم.. إنها ليست وسائل أمينة على الإطلاق".
Just leaving Florida. Big crowds of enthusiastic supporters lining the road that the FAKE NEWS media refuses to mention. Very dishonest!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 février 2017
وكان الرئيس الأمريكي قد هاجم وسائل الإعلام أكثر من مرة، بسبب زعمه أنها تتحيز في تغطيتها الإعلامية تجاهه، وتركز على أخبار الاحتجاجات التي تخرج ضد والانتقادات الموجهة له دون أن تنظر إلى الأصوات المؤيدة له على حد قوله في تصريحات سابقة.
Publié le:2017-02-13 10:08:53
Par:mavb2013 (Tunisia )
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