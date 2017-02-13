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ترامب يهاجم مجددا إعلام ''الأخبار المزيفة''

Lundi 13 Février 2017
وكالات - هاجم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من جديد وسائل الإعلام الأمريكية، ووصفها بأنها إعلام "الأخبار المزيفة".

وقال ترامب في تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي: "تركت فلوريدا للتو، كان هناك حشود كبيرة من المؤيدين المتحمسين على جانبي الطريق، التي ترفض وسائل إعلام الأخبار المزيفة أن تعترف بهم.. إنها ليست وسائل أمينة على الإطلاق".


وكان الرئيس الأمريكي قد ها​جم وسائل الإعلام أكثر من مرة، بسبب زعمه أنها تتحيز في تغطيتها الإعلامية تجاهه، وتركز على أخبار الاحتجاجات التي تخرج ضد والانتقادات الموجهة له دون أن تنظر إلى الأصوات المؤيدة له على حد قوله في تصريحات سابقة.



Publié le:2017-02-13 10:08:53

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