ترامب يهاجم مجددا إعلام ''الأخبار المزيفة''

Lundi 13 Février 2017

وكالات

Just leaving Florida. Big crowds of enthusiastic supporters lining the road that the FAKE NEWS media refuses to mention. Very dishonest! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 février 2017







Publié le:2017-02-13 10:08:53

- هاجم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من جديد وسائل الإعلام الأمريكية، ووصفها بأنها إعلام "الأخبار المزيفة".وقال ترامب في تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي: "تركت فلوريدا للتو، كان هناك حشود كبيرة من المؤيدين المتحمسين على جانبي الطريق، التي ترفض وسائل إعلام الأخبار المزيفة أن تعترف بهم.. إنها ليست وسائل أمينة على الإطلاق".وكان الرئيس الأمريكي قد ها​جم وسائل الإعلام أكثر من مرة، بسبب زعمه أنها تتحيز في تغطيتها الإعلامية تجاهه، وتركز على أخبار الاحتجاجات التي تخرج ضد والانتقادات الموجهة له دون أن تنظر إلى الأصوات المؤيدة له على حد قوله في تصريحات سابقة.