ادانة اللاعب الدولي عصام تاج في قضية تلاعب بنتيجة مباراة ضمن البطولة الفرنسية

Mercredi 01 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 17:31:49

- اصدر القضاء الفرنسي عقوبة مالية ضد لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد عصام تاج ب20 الف يورو وحكما بالسجن لمدة شهرين مع تاجيل التنفيذ على خلفية تورطه في قضية التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريقه السابق مونبيليي امام سيسون سيفيني ضمن البطولة الفرنسية لكرة اليد خلال موسم 2012.ولعب تاج في صفوف مونبيليي من 2006 الى 2015 قبل ان ينتقل الى نادي الجيش القطري وقد شارك مع المنتخب التونسي في بطولة العالم الاخيرة التي اقيمت بفرنسا.كما شملت العقوبات عددا من اللاعبين الاخرين ابرزهم الشقيقان نيكولا ولوكا كاراباتيتش المتوجان مع المنتخب الفرنسي يوم الاحد الماضي ببطولة العالم اذ تم تسليط عقوبة عليهما بالايقاف لمدة شهرين مع تاجيل التنفيذ وغرامة مالية ب10 الف يورو لكل منهما.وكان التحقيق في هذه القضية انطلق منذ ماي 2012 عندما قام رجال الامن بايقاف المتهمين في ما عرف بقضية التلاعب بنتيجة مباراة مونبلييه وسيسون سيفيني التي انهزم خلالها مونبيليي بطل فرنسا بشكل مفاجئ امام منافسه متذيل ترتيب البطولة الفرنسية انذاك.ووفقا لممثل الادعاء فقد تمت المراهنة بمبلغ 87880 يورو على هذه المباراة وهو ما يزيد 40 مرة على المبلغ المعتاد لهذه النوعية من المباريات.ووضعت أغلب المراهنات في الوقت نفسه تقريبا وقال ممثل الادعاء إن 99.94 بالمائة من المراهنات منحت التقدم لفريق سيسون سيفيني على مونبلييه بنهاية الشوط الاول.عصام تاج / خطية ب20 الف يورو والسجن بشهرين مع تاجيل التنفيذ نيكولا كاراباتيتش / خطية ب10 الاف يورو والسجن بشهرين مع تاجيل التنفيذ لوكا كاراباتيتش / خطية ب10 الاف يورو والسجن بشهرين مع تاجيل التنفيذ ملادان بوجينوفيتش / خطية ب20 الف يورو والسجن باربعة اشهر مع تاجيل التنفيذ دراغان غاجيتش / خطية ب20 الف يورو والسجن بشهرين مع تاجيل التنفيذ صامويل اونروبيا / خطية ب15 الف يورو والسجن بشهرين مع تاجيل التنفيذ بريموز بروست / خطية ب10 الاف يورو والسجن بشهرين مع تاجيل التنفيذ ر-امين