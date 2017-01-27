عودة الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي الى الخرطوم

وكان في استقبال المهدي في مطار الخرطوم العشرات من أنصاره وهم يحملون شعارات ترحب بعودته.
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ومنعت اجهزة الامن السودانية وسائل الاعلام من تغطية وصول رئيس حزب الامة المعارض الى المطار.
كان المهدي قد غادر البلاد الي القاهرة ومكث لنحو عامين في منفى اختياري بعد خروج حزبه من الحوار الوطني.
وجاء ذلك بعد ان توترت علاقته بالحكومة السودانية اثر اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور وكردفان ما اغضب الرئيس عمر البشير وادى الى اعتقاله قبل ان يتم الافراج عنه.
Publié le:2017-01-27 08:17:20
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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