رئيس غامبيا يحي جامع يرفض تسليم السلطة رغم التهديد بتدخل عسكري

Jeudi 19 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-19 08:03:25

- انتهت المهلة المحددة للرئيس الغامبي يحيى جامع لتسليم السلطة دون أي مؤشرات على أنه غير موقفه.وأعلنت السنغال أن قوات تابعة لعدة دول في غرب أفريقيا مستعدة لتدخل عسكري في غامبيا لإجبار جامع على ترك المنصب وتمكين أداما بارو، الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، من تسلم السلطة.واجتمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع جامع في وقت متأخر من مساء الأربعاء قبل أن يسافر إلى السنغال للقاء الرئيس ماكي سال.ولا تزال القوات السنغالية في حالة تأهب على الحدود مع غامبيا. وتدعم نيجيريا ودول أفريقية أخرى التهديد بالتدخل العسكري.ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد الجيش في غامبيا، عثمان بادجي، قوله إن قواته لن تقاتل القوات السنغالية إذا عبرت الحدود.وأضاف: "لن نتورط عسكريا، فهذا نزاع سياسي، وأنا لن أورط جنودي في قتال غبي، فأنا أحب رجالي".وكانت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس"قد دعت مرارا جامع إلى احترام نتائج الانتخابات التي أجريت مطلع ديسمبر/كانون الثاني الماضي وتسليم السلطة التي ظل ممسكا بمقاليدها 22 عاما.وهدد زعماؤها باللجوء إلى القوة لإزاحة جامع ما لم يسلم مقاليد الحكم للرئيس المنتخب اداما بارو يوم الخميس.نجح الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في تأجيل الهجوم العسكري الذي كانت تستعد له قوات دول غرب أفريقيا (إيكواس)، على رأسها السنغال، مع حلول منتصف الليل.ونقلت وسائل إعلام سنغالية، أن الرئيس الموريتاني التقى بنظيره السنغالي، ماكي سال، فور وصوله إلى مطار داكار قادماً من العاصمة الغامبية بانجول، قبيل الوقت المحدد لدخول القوات السنغالية إلى غامبيا، حيث قام بمحادثات مع الرئيس السنغالي لإطلاعه على نتائج مباحثاته مع رئيس غامبيا المنتهية ولايته يحيى جامع.وبحسب وسائل إعلام سنغالية، انضم إلى الرئيسين الموريتاني والسنغالي، حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل، الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو، وسط تفاؤل بإمكانية الوصول إلى مخرج سلمي للأزمة الغامبية. وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد التقى، مساء أمس الأربعاء، في العاصمة الغامبية بانجول الرئيس المنتهية ولايته، يحيى جامع، للتوصل إلى حل للأزمة بالطرق السلمية دون تطور الأحداث إلى تدخل عسكري إقليمي. واستمر اللقاء بين الرئيسين لمدة ست ساعات متواصلة، فيما لم تتسرب بعد أية معلومات عن مضمون اللقاء.