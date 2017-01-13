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Tribune

ليلة سقوط قناع بسيّس مرّة أخرى

Vendredi 13 Janvier 2017
بقلم / منجي بـــاكير

في حلقة خارقة للمعتاد ، و على غير ما أرادت و خطّطت جوقة برنامج و قناة التّاسعة ،،، حلقة لا أظنّ أبدا أن تحاكيها أخرى و لا أن ترضيَ – صطاف – القناة و باعثها و سيزداد غيظهم عند مراجعات حيثيّاتها في البلاي باك ...
حلقة تلك الليلة التي اخترقت فيها أصوات شباب الثورة و اثنان من أيقوناتها جدار صدّ الردّة و التشليك المفضوح للثورة و أهلها في عيد الثورة ..!

حلقة أهمّ ما كان فيها هو – انهيار – الإستعراض المعرفي الفضفاض و تلك الهالة من السّرديات و المُثُلات المُسقطة لعلَمٍ يُحسب له غالبا سيطرته المطلقة على البلاتوهات سواءً كان ضيفا أو هو الذي يديرها ، انهار كلّ ذلك البناء الذي عاود ترميمه من بعد الثورة – و بعد أن عاهد الشعب على الإعتزال - ، انهار أمام صولات سيف الدّين مخلوف و جولات الحبيب بوعجيلة ، و للمرّة الأولى تخرج الأمور عند بسيّس عن السّيطرة ليوغل الضّيف - سيف – في ( تقشير ) و تعرية خفايا وشطحات بسيّس رغم تحفّظ هذا الأخير و تحييد سيف و انتهاج سياسة فرّق تسدّ مع الشقّ الآخر ربّما كسبا لودّه و تخفيفا لوتيرة مهاجمته . بسيّس فقد السّيطرة و أضاع التوازن و فقد الحجّة و البُرهان لينخرط في موجة هيستريّة لم يشاهَد عليها من قبل ، كانت ملامح وجهه تسبق شطحاته التي لم يستطع أن يحكّم فيها و عيه و آليّة عشقه النرجسي لقيادة أيّ حوار يخوضه .


لم يتمالك برهان بسيّس نفسه أمام منهجيّة و صراحة سيف الدين و لم يتحمّل أيضا تناغم الحبيب بوعجيلة و – سلطنته – التي ساعدته على تخطّي كل – المنادفْ – التي نُصبت له و اجتناب الإنسياق وراء الإختطافات و التأويلات اللّفظيّة ، و الأنكى لبسيّس أنّ زميله الجورشي لم يسايره و لم ينقذه من التوريطات التي يصنعها لنفسه كلّ مرّة و لا كذلك وجد الدّعم من الضيف الثالث الذي حاول قياس و تكييف موقفه بعيدا عن –الخوضة – التي حدثت في البلاتو، أمّا بن غربيّة فهو نفسه اكتفى بالمتابعة و البحث عن طوق نجاة لم يجده .
بسيّس ظهر تلك الليلة على أتعس ما يكون إعلاميّا ، حيث أنّه بعد أن فرط منه خيط الحديث و خانته تكتيكاته الحواريّة إلتجأ إلى الغوغائيّة و اجترار ما عرفناه عنه من تشليك للثورة و أهلها و نأيه بنفسه عمّا ينعته بالشّعبويّة ، و مع هذا فهو لم ينجح في ما جنح إليه و سقط في المبتذل ليستوفي ما بقي له من رصيد إعلامي جديد لم يكن بالسّهل عليه إعادة تعميره .
بالمقابل فإنّ ثنائي بن مخلوف و بو عجيلة كانا حاضري البديهة فأبدعا و قدّما المثال – المطلوب – لكلّ من كان يستضيفه هذا النوع من الإعلام لاستفزازه و توتيره و ( قلْبسته ) لإضحاك الجمهور عليه أو دفعه للمغادرة صاغرا .


Publié le:2017-01-13 15:14:59

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1 de 1 commentaires pour l'article 136849

Matouchi  (Tunisia)  |Vendredi 13 Janvier 2017 à 15h 22m |           
شكارة العروسة.................



Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Gabon 0 0 0 0 0 0
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Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
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Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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