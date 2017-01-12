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تغريدة الوداع لأوباما تحطم رقماً قياسياً

Jeudi 12 Janvier 2017
وكالات - تفاعل متابعو الرئيس الأمريكي باراك أوباما على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" مع آخر تغريدة له قبل تسليمه السلطة لخلفه دونالد ترامب.


وكتب أوباما على موقعه في "تويتر" موجها كلامه للشعب الأمريكي: "شكرا على كل شيء. طلبي الأخير هو نفسه طلبي الأول، لا تثقوا في قدراتي على إحداث التغيير، بل ثقوا في قدراتكم أنتم".

ويوجد 13 مليون مشترك في صفحة رئيس الولايات المتحدة على "تويتر"، ومن المقرر أن تتحول هذه الصفحة باسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بداية من 20 الشهر الجاري، تاريخ تسلمه السلطة.


الناطق باسم تويتر نيك باسيليو، قال إن ذلك يتخطى تغريدة أوباما التي أرسلها بعد قرار المحكمة العليا في يونيو 2015 برفع الحظر على زواج المثليين في إحدى الولايات، وفقاً لما نشره موقع سكاي نيوز عربي.

وكان أوباما قد ألقى خطابه الوداعي الأخير في ولاية شيكاغو، مساء الثلاثاء 10 يناير/ كانون الثاني، الذي لم يستطع خلاله حبس دموعه عندما أراد أن يشكر زوجته وابنتيه في خطابه الأخير 2017، الذي خصص القسم الأكبر منه للدفاع عن الديمقراطية، داعياً مواطنيه للذود عنها.

وأكد أوباما، في خطابه الوداعي بشيكاغو، أن الولايات المتحدة هي اليوم "أفضل وأقوى" مما كانت عليه عندما اعتلى السلطة قبل 8 أعوام، داعياً مواطنيه إلى الحفاظ عليها أفضل وأقوى دائماً.

Publié le:2017-01-12 09:14:12

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