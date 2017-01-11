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Culture

النقابة الجهوية للثقافة بالقصرين تطالب بتجهيز المواقع الأثرية بالإنارة وأجهزة المراقبة

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - طالبت النقابة الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين سلط الإشراف بتجهيز المواقع الأثرية بالإنارة وأجهزة المراقبة، وإحداث إدارة جهوية تخص قطاع التراث، على إثر عملية السرقة التي طالت "حجرة أثرية" بالموقع الأثري بسبيطلة يوم 6 جانفي الحالي، يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي سنة.

ونددت النقابة في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، بـ"الاعتداءات الهمجية" التي تطال المعالم الأثرية والتاريخية بالجهة، معبرة عن "استنكارها الشديد" لما أسمته بـ "الإهمال".
كما دعت السلط المحلية والجهوية لـ "الالتزام والتعهد بعدم التعدي على هذه المنشآت. وجددت مطالبتها بإدراج المعالم التاريخية في المسالك الثقافية السياحية الوطنية.
جدير بالذكر أن أعوان الحرس السياحي بمعتمدية سبيطلة تمكنوا يوم الأحد الماضي (8 جانفي) من العثور على "حجرة أثرية" مسروقة مجزءة إلى نصفين، في أحد الأودية خلف الموقع المذكور.
ولاتزال الأبحاث جارية للكشف عن ملابسات هذه العملية.



Publié le:2017-01-11 20:02:20

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