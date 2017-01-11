النقابة الجهوية للثقافة بالقصرين تطالب بتجهيز المواقع الأثرية بالإنارة وأجهزة المراقبة

ونددت النقابة في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، بـ"الاعتداءات الهمجية" التي تطال المعالم الأثرية والتاريخية بالجهة، معبرة عن "استنكارها الشديد" لما أسمته بـ "الإهمال".
كما دعت السلط المحلية والجهوية لـ "الالتزام والتعهد بعدم التعدي على هذه المنشآت. وجددت مطالبتها بإدراج المعالم التاريخية في المسالك الثقافية السياحية الوطنية.
جدير بالذكر أن أعوان الحرس السياحي بمعتمدية سبيطلة تمكنوا يوم الأحد الماضي (8 جانفي) من العثور على "حجرة أثرية" مسروقة مجزءة إلى نصفين، في أحد الأودية خلف الموقع المذكور.
ولاتزال الأبحاث جارية للكشف عن ملابسات هذه العملية.
Publié le:2017-01-11 20:02:20
Par:mandhouj (France )
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