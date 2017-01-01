كرة اليد-مونديال 2017 - المدرب حافظ الزوابي يوجه الدعوة ل18 لاعبا للمرحلة الاخيرة من التحضيرات

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-01 11:37:26

- وجه المدرب الوطني لكرة اليد حافظ الزوابي الدعوة ل18 لاعبا للمشاركة في المرحلة النهائية من التحضيرات استعدادا لبطولة العالم التي ستستضيفها فرنسا من 11 الى 29 جانفي الجاري على ان يتم في اعقابها ضبط القائمة النهائية ب16 لاعبا.وتنطلق المرحلة الاعدادية الاخيرة غدا الاثنين لتتواصل الى غاية الاحد 8 جانفي الجاري.وستكون البداية بتربص بالحمامات من 2 الى 4 جانفي قبل التحول الى كرواتيا لخوض تربص اخر من 5 الى 9 من الشهر ذاته ستتخلله مباراتان وديتان امام كرواتيا يوم 7 ومونتينغرو يوم 8 جانفي.واثر هذا التربص سيعود نسور قرطاج الى تونس حيث سيتجمع اللاعبون يوم 10 جانفي استعدادا للتحول في اليوم الموالي الى فرنسا على الساعة الثامنة صباحا.وللتذكير، سيخوض زملاء عصام تاج الدور الاول للمونديال بمدينة ماتز ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات اسبانيا وسلوفينيا ومقدونيا وايسلندا وانغولا.وكانت التحضيرات للمونديال انطلقت منذ بداية شهر ديسمبر الماضي حيث خاض المنتخب التونسي مباراتين وديتين امام نظيره المصري يومي 12 و14 ديسمبر الماضي بقاعتي صفاقس وجمال وانتهت الاولى بالهزيمة 19-24 فيما حسم التعادل 28-28 المباراة الثانية.في حراسة المرمى - مروان مقايز ومكرم الميساوياللاعبون - مروان السوسي واسامة البوغانمي وخالد حاج يوسف ووائل جلوز ومصباح الصانعي واسكندر الزايد ومحمد السوسي وصبحي سعيد وعصام تاج ومروان شويرف وجهاد جاب الله وامين بنور واسامة حسني وطارق جلوز وايمن التومي وانور بن عبد الله.برنامج التربص من 2 الى 4 جانفي - تربص بالحمامات من 5 الى 9 تربص بكرواتيا مشفوع بمقابلتين وديتين-7 جانفي / تونس - كرواتيا-8 جانفي / تونس - مونتنيغروبوم 10 جانفي / تجمع اللاعبين بتونسيوم 11 جانفي / س8 صباحا - التحول الى فرنسايوم 12 جانفي / س17 و45د - اول مباراة لتونس امام مقدونيا