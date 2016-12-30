ريو: ضابط شرطة برازيلي يعترف بقتل السفير اليوناني

Vendredi 30 Decembre 2016

وكالات



Photo Credits facebook.com/embassyofgreeceinbrazil





Publié le:2016-12-30 22:22:22

- ذكر تلفزيون "غلوبو" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر بالشرطة البرازيلية أن ضابطا بشرطة ريو دي جانيرو اعترف بقتل السفير اليوناني لدى البرازيل، ربما بإيعاز من زوجته البرازيلية التي كان الضابط على علاقة عاطفية معها.واختفى السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس (59 عاما) منذ ليل الإثنين. وأبلغت فرانسواز زوجته ووالدة ابنتهما البالغة من العمر عشرة أعوام الشرطة يوم الأربعاء عن اختفائه. وذكر تلفزيون "غلوبو" عصر الجمعة أن الضابط سيرجيو موريرا (29 عاما) اعترف بقتل السفير ليل الإثنين في المنزل الذي يملكه أميريديس في نوفا إيجواسو أحد أحياء الضواحي الشمالية المترامية الأطراف لريو والتي تتسم بالعنف. وقال تلفزيون "غلوبو" إن المحققين عبروا عن اعتقادهم بأن فرانسواز وموريرا رتبا القتل مسبقا. وأودعت زوجة أميريديس والضابط الحجز. ورفض مسؤولو الشرطة والأمن في ريو التعليق على تقرير "غلوبو" وتحقيقاتهم. ورفضت السفارة اليونانية في البرازيل التعليق. وفي أثينا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ستراتوس إفثيميو إن الحكومة ليس لديها تعليق. وشغل أميريديس من قبل منصب القنصل العام لليونان في ريو من 2001 إلى 2004.