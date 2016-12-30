اختتام رالي عليسة بجزيرة جربة وسط اجواء تنشيطية وموسيقية ممتعة

Vendredi 30 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 21:09:49

- وصل رالي عليسة الدولي اليوم الى جزيرة جربة ليختتم جولته في هذه الدورة الثالثة التي شاركت فيها ثمانية واربعون مشاركة من 5 بلدان هي تونس والجزائر وفرنسا وبلجيكيا وكندا على متن اربعة وعشرين سيارة بحسب منسق التظاهرة طيب بوحجر.ويحمل هذا الرالي خصوصيات فهو نسائي ورالي المواضبة في الطريق والوقت واحترام قانون الطرقات بحسب بوحجر. ويهدف اساسا الى الترويج للسياحة التونسية واكتشاف مقوماتها ومنتوجها المتنوع والثري الى جانب التعريف بالرياضة الميكانيكية النسائية.ومثلت هذه التظاهرة الرياضية في شكلها فرصة للتعريف بخصائص عديد الجهات التونسية الساحلية منها والداخلية حيث اكتشف الرياضيات في الرالي جمال الشواطئ والصحراء بحسب بعض المشاركات اللاتي اعجبن بتفرد كل جهة عن الاخرى وبجمالية المشاهد الطبيعية بها وهدوئها.واستقبلت جزيرة جربة هذا الرالي وسط اجواء تنشيطية وموسيقية ممتعة انتظمت وسط مدينة جربة ميدون من خلال عرض للموسيقى الصوفية تحت عنوان « صوفي » الذي شارك فيه اربعة وعشرون فنانا من جمعية المخزن الثقافي للمخرج محمد علي بن جمعة فرسموا خرجة سيدي بو سعيد الباجي التي واكبها جمهور كبير تفاعل مع هذه الاجواء ومع نمط موسيقي له احباؤه بالجزيرة ممن تعودوا بخرجة سيدي بن عيسى.وابرزت مندوبة السياحة اهمية مثل هذه التظارات في تنشيط السياحة ودفعها بالجزيرة وخلق اجواء ممتعة بها والخروج بالسواح وسط المدينة وادماجهم مع سكان الجزيرة وهو ما من شانه ان يخدم الوجهة السياحية بجربة .