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إختطاف طائرة ليبية في مالطا

Vendredi 23 Decembre 2016
وكالات - خطف مجهولون طائرة ليبية تابعة للخطوط الإفريقية الليبية على متنها 118 شخصا.

وأعلن الإعلام المحلي أن خاطفا الطائرة الليبية التي هبطت في مالطا هددا بتفجير الطائرة.





Publié le:2016-12-23 12:10:04

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