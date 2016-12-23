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إختطاف طائرة ليبية في مالطا
Vendredi 23 Decembre 2016
وكالات
- خطف مجهولون طائرة ليبية تابعة للخطوط الإفريقية الليبية على متنها 118 شخصا.
وأعلن الإعلام المحلي أن خاطفا الطائرة الليبية التي هبطت في مالطا هددا بتفجير الطائرة.
Publié le:2016-12-23 12:10:04
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