إختطاف طائرة ليبية في مالطا

Vendredi 23 Decembre 2016

وكالات





Publié le:2016-12-23 12:10:04

- خطف مجهولون طائرة ليبية تابعة للخطوط الإفريقية الليبية على متنها 118 شخصا.وأعلن الإعلام المحلي أن خاطفا الطائرة الليبية التي هبطت في مالطا هددا بتفجير الطائرة.