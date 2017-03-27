ضرورة الاسراع فى دراسة جدوى احداث خط جوي بين بودابست

Lundi 27 Mars 2017



بــاب نــات - أوصى كاتب الدولة للنقل هشام بن أحمد، خلال لقائه الاثنين بتونس، كاتب الدولة المجري المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، ماغيار ليفنتي، بضرورة بلورة برنامج عمل للتقدم في دراسة جدوى احداث خط جوي يربط العاصمة المجرية (بودابست) بتونس في أقرب الآجال.



وأشار بن أحمد، إلى أن تونس قد بلغت المرحلة النهائية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشان ملف السماوات المفتوحة مستعرضا فى الان ذاته مشاريع وتوجهات وزارة النقل خلال مخططها الخماسي 2016-2020 في شتى مجالات النقل.



ومثل اللقاء مناسبة للتباحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالات النقل وبالخصوص في مجال الطيران المدني، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.

وحضر اللقاء كل من سفير دولة المجر بتونس ورئيس الديوان والمدير العام للاستراتيجية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمدير العام للنقل البحري وممثلة عن الادارة العامة للطيران المدني.









Publié le:2017-03-27 16:38:39

