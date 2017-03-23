تعزيز التعاون العسكري بين البحرية التونسية ونظيرتها التركية محور لقاء الحرشاني بقائد القوات البحرية التركية

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 19:58:24

- تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالفريق أول بالبحرية "رجب بولاند بوستان أوغلو" قائد القوات البحرية التركية، حول تعزيز التعاون العسكري بين البحرية التونسية ونظيرتها التركية والبحث عن مسالك جديدة لتطويره.وبين الحرشاني، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، أن تونس وتركيا تعيشان نفس التحديات الأمنية بما يستوجب التعاون في مجالي التكوين والاستعلام لتطوير القدرات العملياتية للجيشين لمكافحة الإرهاب.وثمن الوزير بالمناسبة، العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين.ومن جهته، عبر الضيف عن مواصلة دعم بلاده لتونس بما يمكنها من رفع تحدياتها الأمنية من خلال مزيد التعاون خاصة في مجال التكوين، مبرزا تضامن بلاده مع الدولة التونسية في مواجهة الإرهاب.عهد