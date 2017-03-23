تعزيز التعاون العسكري بين البحرية التونسية ونظيرتها التركية محور لقاء الحرشاني بقائد القوات البحرية التركية

وبين الحرشاني، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، أن تونس وتركيا تعيشان نفس التحديات الأمنية بما يستوجب التعاون في مجالي التكوين والاستعلام لتطوير القدرات العملياتية للجيشين لمكافحة الإرهاب.
وثمن الوزير بالمناسبة، العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين.
ومن جهته، عبر الضيف عن مواصلة دعم بلاده لتونس بما يمكنها من رفع تحدياتها الأمنية من خلال مزيد التعاون خاصة في مجال التكوين، مبرزا تضامن بلاده مع الدولة التونسية في مواجهة الإرهاب.
عهد
Publié le:2017-03-23 19:58:24
Par:lechef ( ) Par Mobile
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