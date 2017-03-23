تعزيز المستشفى الجهوي ببن قردان بجهاز سكانير

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات - تعزز، اليوم الخميس، المستشفى الجهوي ببن قردان من ولاية مدنين، بجهاز مفراس (سكانير) بلغت تكاليف اقتنائه 600 الف دينار، ومن المنتظر ان يدخل حيز الاستغلال في الايام القريبة القادمة بعد إتمام بعض الأشغال التي ترافق تركيزه، وذلك وفق ما أفاد به مدير المستشفى سالم عيسى في تصريح لمراسلة (وات) بمدنين.

وأضاف ان اقتناء هذا الجهاز يأتي بالتوازي مع انهاء اشغال بناء الفضاء الذي سيحتويه بكلفة 600 الف دينار أيضا، وذلك في اطار جملة اجراءات تم اقرارها لفائدة المستشفى الجهوي ببن قردان اثر العملية الارهابية التي استهدفت المنطقة في شهر مارس سنة 2016 وما اسفرت عنه من ضغط على المؤسسة الاستشفائية.

وتتمثل هذه الاجراءات، وفق مدير المستشفى، في بناء قسم لتصفية الدم بكلفة 570 الف دينار وبطاقة استيعاب قدرها 10 اسرة، والذي أُتمت اشغاله في انتظار تدعيمه بالتجهيزات والموارد البشرية، الى جانب تعزيز المستشفى بـ16 اطار طبي وشبه طبي وعملة وتتجهيزات مختلفة، واقرار انجاز قسم للانعاش الطبي وهو حاليا في طور الدراسة .

يذكر ان المستشفى الجهوي ببن قردان أحدث سنة 2001 ويتوفر على 7 اقسام استشفائية بطاقة استيعاب قدرها 124 سريرا، ويضم 19 عشر طبيبا عاما، و13 طبيب اختصاص، و242 اطارا شبه طبي، و68 عاملا مع افتقاره لطبيب في اختصاص الانعاش والتخدير.

بر/يسر









Publié le:2017-03-23 21:04:50

