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Justice

سنة سجن لطبيب التخدير وستة أشهر للممرض

Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - قضت المحكمة الابتدائية بقابس اليوم الأربعاء 22 مارس 2017 بسجن الطبيب المبنج سليم الحمروني سنة سجن والممرض صالح عبد اللاوي بستة أشهر.

وكان الطبيب والممرض قد مثلا أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس في ما يعرف بقضية مصحة قابس من أجل القتل عن غير قصد الناتج عن إهمال وتقصير وعدم التنبه لما تقتضيه القوانين طبقا لأحكام الفصل 217 من المجلة الجزائية .

من جانبه أوضح محامي الطبيب المبنج سليم الحمروني الأستاذ رياض فرحاني في تصريح لموزاييك أن الحكم على موكله بسنة سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بقابس كان حكما غير منتظر.
وأشار إلى أنه كان ينتظر في المقابل الإفراج عن الطبيب على اعتبار أن ما نسب إليه من تهم في ملف القضية غير ثابت وفق قوله.




Publié le:2017-03-22 20:02:54

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