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مسيرة اسلمية بقابس احتجاجا على تدهور الوضع البيئي بالجهة

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - نظمت، عشية اليوم الاثنين، مكونات من المجتمع المدني بقابس مسيرة احتجاجية سلمية انطلقت من أمام ساحة الشهداء بالجهة باتجاه منطقة شاطئ السلام، على خلفية تدهور الوضع البيئي بالجهة بسبب سكب مادة "الفسفوجيبس" في البحر وقد طالب المشاركون فيها بغلق المصب المتسبب بإلقاء هذه المادة .

من جهته، أفاد الناشط بالمجتمع المدني فاضل الطرابلسي، مراسل (وات) بالجهة، أن حراك مدينة قابس سيتواصل ولن يتوقف إلا بإنهاء سكب "الفسفوجيبس" في البحر، مشددا على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في هذا الملف و أن تلتزم بالوعود، التي سبق تقديمها لأبناء الجهة، قائلا " انه من غير المقبول أن يتواصل الوضع البيئي بهذه المنطقة على ما هو عليه وأن تتواصل معاناة السكان إلى ما لا نهاية" .
و رفع المشاركون في هذه المسيرة التي شارك فيه عدد من ممثلى نواب مجلس الشعب عن الجهة ومن ممثلي المنظمات الوطنية و الأحزاب السياسية شعارات تطالب بوضع حد للتلوث البحري، الذي تشهده الجهة، و تمكين متساكني مدينة قابس من العيش في بيئة سليمة.
مر/أم




Publié le:2017-03-20 20:08:25

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