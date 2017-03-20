مسيرة اسلمية بقابس احتجاجا على تدهور الوضع البيئي بالجهة

من جهته، أفاد الناشط بالمجتمع المدني فاضل الطرابلسي، مراسل (وات) بالجهة، أن حراك مدينة قابس سيتواصل ولن يتوقف إلا بإنهاء سكب "الفسفوجيبس" في البحر، مشددا على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في هذا الملف و أن تلتزم بالوعود، التي سبق تقديمها لأبناء الجهة، قائلا " انه من غير المقبول أن يتواصل الوضع البيئي بهذه المنطقة على ما هو عليه وأن تتواصل معاناة السكان إلى ما لا نهاية" .
و رفع المشاركون في هذه المسيرة التي شارك فيه عدد من ممثلى نواب مجلس الشعب عن الجهة ومن ممثلي المنظمات الوطنية و الأحزاب السياسية شعارات تطالب بوضع حد للتلوث البحري، الذي تشهده الجهة، و تمكين متساكني مدينة قابس من العيش في بيئة سليمة.
مر/أم
Publié le:2017-03-20 20:08:25
Par:Mohamed Nkissa (Tunisia ) Par Mobile
Sur: اضراب عام بمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية يومي 1 و2 أفريل 2017