تدشين ساحة الاستقلال بالساحة الرئيسية أمام مقر ولاية توزر بمناسبة الذكرى 61 للاستقلال

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 15:46:09

- أطلق صباح اليوم الاثنين اسم ساحة الاستقلال على الساحة الرئيسية أمام مقر ولاية توزر وتدشينها رسميا من قبل والي توزر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 للاستقلال تخليدا لهذه المناسبة العظيمة.وتضمنت فقرات الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للاستقلال على موكب رسمي تم خلاله رفع العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، بحضور تشكيلة من مختلف أسلاك الأمن الوطني الى جانب الجيش الوطني والحماية المدنية وعدد من المنظمات والجمعيات والمناضلين، وقد تم بالمناسبة تكريم 20 مناضلا وتسليمهم شهائد شكر واعتراف.وأشار والي الجهة منير حامدي في تصريح اعلامي أن عيد الاستقلال "مثل مناسبة لزيارة المناطق الحدودية والريفية، حيث تم بالمناسبة اعطاء اشارة انطلاق ربط المساكن في مناطق الظافرية والشبيكة وسندس بالماء الصالح للشرب، بعد انتهاء أشغال مد القنوات"، مضيفا أن "هذا المشروع الذي تعطل لسنوات عديدة من شأنه تحسين ظروف العيش بهذه المناطق".كما بين الوالي انه تم ايضا "تدشين مشروع ربط المركز الحدودي المتقدم ببن قشة من معتمدية تمغزة بالتيار الكهربائي عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد أن كان يتزود في السنوات الماضية من الشبكة الجزائرية".ص م/باشا