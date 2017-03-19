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Santé

وزارة الصحة بصدد انتداب اكثر من 60 طبيب أسنان خلال الفترة 2016 / 2017 (وزيرة الصحة)

Dimanche 19 Mars 2017
بــاب نــات - أفادت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة أنه يجري انتداب أكثر من 60 طبيب أسنان لفائدة القطاع العمومي للفترة 2016 / 2017.
وقالت مرعي في تصريح اعلامي، بعد ظهر، الأحد، على هامش تظاهرة تحسيسية انتظمت بمنطقة البحيرة بالعاصمة ببادرة من نقابة أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، أنه يتم بالتوازي تجهيز كل مراكز الصحة الأساسية بمختلف الجهات بالكراسي الخاصة بمراقبة صحة الفم والأسنان.

وشددت على ضرورة تحسيس الأطفال كما الأولياء بضرورة المحافظة على صحة أسنانهم اعتبارا الى أن صحة الاسنان والفم تساوي سلامة الجسم وترتبط بشكل وثيق ببقية أعضائه.
واعتبرت أن اللقاءات التحسيسية مهمة لمزيد التعريف بأهمية الوقاية.
ودعت وزيرة الصحة، جهة اخرى، جميع المتدخلين في القطاع الصحي للعمل لأجل انقاذ قطاع الصحة العمومي الذي يعاني "ظروفا جد صعبة".
وبينت أن القطاع يزخر بالكفاءات الطبية وشبه الطبية. وبينت أن وزارتها تعمل على اصلاح القطاع عبر توفير التجهيزات اللازمة والانتداب ودعم الجانب التكويني خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع المرضى اعتبارا الى أن الهدف هو حماية المريض والمحافظة على صحته.
وقال رئيس نقابة أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة خالد التنازفتي أن الهدف من تنظيم التظاهرة، التي أدرجت تحت شعار "فكر في حياتك ... ارسم ابتسامتك" وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، هو توعية المواطن وخاصة الأطفال على ضرورة المحافظة على صحة الفم والاسنان والطرق الغذائية السليمة، التي وجب اتباعها للحصول على فم صحي فضلا عن توعيتهم بأهمية زيارة طبيب الأسنان مرة كل ستة اشهر.

وأثث هذه التظاهرة، التي تم تننظيمها أيضا بالتعاون مع الجمعية التونسية للوقاية من أمراض الفم والاسنان وادارة الطب المدرسي والجامعي،ى جملة من الورشات على غرار ورشة التلوين لابراز اهمية المحافظة على نظافة الاسنان وورشات حول أهم الاجراءات الوقائية من أمراض الفم والأسنان كالتغذية الصحية واجتناب الألعاب الخطرة وتنظيف الاسنان بعد كل وجبة.
كما تم تنظيم عيادة مجانية لمراقبة صحة اسنان الاطفال م/ذكرى/ناد


Publié le:2017-03-19 20:02:27

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