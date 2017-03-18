شموع وورود في متحف باردو إحياءً للذكرى الثانية لضحايا الهجوم الإرهابي

هذه الذكرى، التي حضرها السفير البلجيكي بتونس وممثل عن السفارة البولونية بتونس، عرفت مشاركة عدد من الحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني، الذين عبّروا عن إدانتهم الشديدة للإرهاب.
وتمّ ببهو المتحف إيقاد الشموع للتعبير عن إدانة العملية الإرهابية التي استهدفت المكان، لما يمثله من رمزية تاريخية وحضارية. كما تمّ وضع أكاليل من الزهور ترحما على أرواح الضحايا.
وشدّد رئيس جمعية "آس أو آس إرهاب" فاروق الملوكي في كلمته على تضافر جميع الجهود للتصدي لما وصفه بـ "التطرّف الإسلامي الجهادي التكفيري الحاضن الطبيعي لهذا الإرهاب".
من جهتيهما ثمّن كل من السفير البلجيكي بتونس "برونو فان دير بلوجم" وممثل السفارة البولونية بتونس "ميشات ستوكخي" المجهودات التي تبذلها تونس على المستوى الأمني لمكافحة الإرهاب، ولفتا إلى أن الوضع الأمني بتونس بدأ تدريجيا في الاستقرار بعد معركة بن قردان العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة الإرهابية التي جدّت بمتحف باردو يوم 18 مارس 2015، خلفت مقتل 21 سائحا ( 4 إيطاليين و4 فرنسيين و3 يابانيين و3 بولنديين وكولومبييْن اثنين وإسبانييْن و3 سياح من كل من بريطانيا وروسيا وبلجيكيا).
كما أدى هذا الهجوم الإرهابي إلى استشهاد الأمني أيمن مرجان، فضلا عن القضاء على الإرهابييْن منفذيْ العملية.
ث/لمح
Publié le:2017-03-18 22:38:28