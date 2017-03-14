لجنة التشريع العام تشرع في مناقشة مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-14 15:42:39

- شرعت لجنة التشريع العام، اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، في مناقشة مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن أنهت الأسبوع الماضي الإستماع إلى مختلف الأطراف القضائية المعنية بالموضوع.وصوتت اللجنة على الفصل الأول من التنقيح، الذي ينص على تعويض عبارة "عن النصف" الواردة بالفصل 36 من القانون أساسي عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى لقضاء، بعبارة "عن الثلث".وأفادت سناء المرسني، نائب رئيس لجنة التشريع العام، في تصريح ل(وات)، بأنه من المقرر أن تنهي اللجنة النظر في مشروع القانون عشية اليوم، من أجل تقديم التقرير إلى مكتب المجلس وتعيين جلسة عامة للمصادقة عليه، إستجابة لطلب الحكومة بتعجيل النظر فيه.يذكر أن لجنة التشريع العام، كانت إستمعت الأسبوع الماضي إلى وزير العدل غازي الجريبي، باعتبار أن الحكومة هي صاحبة مقترح التنقيح.كما استمعت إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومختلف الهياكل القضائية، على غرار جمعية ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وقضاة دائرة المحاسبات، الذين إختلفوا بين رافض ومؤيد لمبادرة الحكومة.يشار إلى أن الحكومة قدمت مبادرة تشريعية تتضمن 3 فصول لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، والذي وقع الإعلان عن نتائج انتخاباته منذ نوفمبر 2016 ولم تعقد جلسته الأولى إلى حد الآن بسبب خلافات تتعلق بالخصوص بالنصاب خلال عقد الجلسة الأولى وتسميات القضاة الذين سيعينون بالصفة في المجلس.هند