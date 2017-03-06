الغاء اضراب المخابز الذي كان مقررا بداية من اليوم الاثنين

Lundi 06 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 13:19:53

- قررت الغرفة النقابية الوطنية للمخابز اغاء الاضراب المفتوح الذي كان اصحاب المخابز يعتزمون تنفيذه بداية من يوم الاثنين 6 مارس 2017 وذلك على اثر جلسة عمل عقدتها الغرفة مع وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم الاثنين وتم خلالها الموافقة على جملة من مطالب المهنيين.