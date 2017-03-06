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Economie

الغاء اضراب المخابز الذي كان مقررا بداية من اليوم الاثنين

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - قررت الغرفة النقابية الوطنية للمخابز اغاء الاضراب المفتوح الذي كان اصحاب المخابز يعتزمون تنفيذه بداية من يوم الاثنين 6 مارس 2017 وذلك على اثر جلسة عمل عقدتها الغرفة مع وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم الاثنين وتم خلالها الموافقة على جملة من مطالب المهنيين.




Publié le:2017-03-06 13:19:53

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1 de 1 commentaires pour l'article 139423

Mandhouj  (France)  |Lundi 06 Mars 2017 à 13h 38m |           
ا طرح سؤال ، هل حكومة الشاهد جادة في محاربة الفساد ؛ ماذا فعلت الحكومة و القصر (جوقة و اجتماعات ، ... ثم إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد ) ، ثم ؟ أين الحرب على الفساد ؟ أين المجلس الأعلى للقضاء؟ أين المحكمة الدستورية ؟ أين الدولة المكتملة المؤسسات ؟

يوسف الشاهد يقيل وزير ، يعين وزير ، فلا يقبل ، فيأتي الشاهد و يلغي وزارة ... الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم أصبحت حرب بين أشخاص ، و الضحية هو التلميذ ، و مستقبل جيل كامل ؟ ثم نطرح سؤال هل أنت مع بقاء وزير التربية ؟ جميل أن يطرح موقع الكلمة الحرة اسئلة كهذه ، لكن يوسف الطفل ماذا سيفعل بالنتيجة ؟ من يضع الوزراء و من يعزل ؟ من يشكل الحكومة ؟ اسئلة كثيرة ... الذي يريده أكثر الناس هو ذهاب هذه الحكومة ، و إبتعاد قصر قرطاج عن تسيير العمل الحكومي .

على الشاهد أن يستقيل .

للخروج من الأزمة :
- حكومة جديدة ، (بأقل وزراء ، الله يرحم والديكم )،
- إبتعاد القصر رئيس و حاشية عن التدخل اليومي في عمل الحكومة .. الدستور يجب أن يحترم .
- ورقة جديدة تجمع أكثر و تبعث برسالة إيجابية للشعب ، و تدفع كل الذين يمضون عليها إلى عمل جدي ، في مقاومة الفساد ، في مقاومة البطالة ، في بعث مشاريع تعاونية، على منوال جمنة ، تكوين فريق ليبحث عن أسواق جديدة و يروج المنتوجات ، خاصة مقاومة الفساد على مستوى الواردات ، و هذا هو الترشيد الحقيقي للواردات ، ثم النظر في بعض الاتفاقيات مع بعض الاشقاء و الأصدقاء ، حتى يتمكن المنتج التونسي من الترويج ، و و و .. يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية قوية و ليس صورة
بدون معنى حقيقي ، و خاصة يجب أن ننتهي عن الخزعبلات كما عهدنا مع محسن خردوق و سليم الرياحي .. يجب أن نكون جديين .. الشأن التونسي لا يطيق التلاعب ..
- إستكمال مؤسسات الدولة، و كامل المسارات .

ثم ربي يكون في عون الجميع من أجل ذلك الوطن الغالي .



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
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