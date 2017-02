Tunisie- Normandie: Une volonté commune pour développer la coopération et le partenariat

Jeudi 23 Février 2017







Publi le:2017-02-23 20:22:12

M. Mohamed Fadhel ABDELKAFI, Ministre du Dveloppement, de lInvestissement et de la Coopration Internationale, a reu aujourdhui au sige de son dpartement M. Herv MORIN, Prsident de la Rgion de Normandie et Ex-Ministre de la Dfense Franais, qui visite actuellement la Tunisie la tte dune dlgation dinstitutionnels et chefs dentreprises de la rgion.Lentretien qui sest droul en prsence de lAmbassadeur de la France en Tunisie M. Olivier Poivre D'ARVOR, et les membres de la dlgation, a fourni une occasion pour passer en revue les relations de coopration exemplaire entre la Tunisie et la France et les possibilits permettant de les dvelopper davantage, notamment avec la Rgion de Normandie.Le Ministre ABDELKAFI, a saisi cette opportunit pour prsenter les rformes dj engages et celles en cours visant lamlioration de lenvironnement des affaires et permettant de faire de la Tunisie un hub conomique, appelant les chefs dentreprises prsents examiner les relles opportunits de partenariat qui existent.Il a, dans le mme contexte, mis laccent sur la comptitivit du site tunisien, dans lespace, mditerranen et africain, faisant de la Tunisie un lieu propice pour des investissements rentables et des partenariats fructueux.Pour sa part M. MORIN, a soulign que sa visite en Tunisie la tte dune dlgation aussi importante tmoigne de lintrt et la volont de consolider la coopration entre sa rgion et la Tunisie.Il a en outre, fait remarquer quun grand potentiel existe de part et dautre, qui mrite dtre mieux exploiter pour lintrt mutuel.M. MORIN a galement mis laccent sur la ncessit de multiplier les rencontres entre les PME tunisiennes et celles de la Normandie en vue didentifier les opportunits de partenariat dans diffrents secteurs tel que le secteur de linnovation et la recherche, lenvironnement, le secteur digital, lagroalimentaire et autres