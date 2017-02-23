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Politique

سعيدة قراش في اشارة للقاء مرزوق بحفتر ... وكأنو واحد ماشي للعطار وقال الصاحبو تحبش توصي قضية

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - أكــدت اليوم الخميس المستشارة لدى رئاسة الجمهورية سعيدة قراش بأنه لم يتم التنسيق أبدا مع الرئاسة بخصوص اللقاء الذي جمع وفد من حركة مشروع تونس، بالمشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي الليبية.
وقالت قراش خلال مداخلتها فى اذاعة شمس "لقد تم اعلام الرئيس الباجي قائد السبسي عبر اتصال هاتفي قبل لحظات من المقابلة التى ستجمع مرزوق بحفتــر وهذا مخالف للعرف الديبوماسي.
وتابعت قائلة "وكأنو واحد ماشي للعطار وقال الصاحبو تحبش توصي قضية" وهذا شيئ مضحك بحسب تعبيرها.

وعن اللقاءات التى يقوم بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ،خارج أرض تونس ،قالت سعيدة القراش ،"الفرق بينهما ،هو أن الغنوشي يقوم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قبل تنظيمه لهذه اللقاءات,أما أن تقف أمام الباب وتقول للرئيس توصيش حاجة فهذا غير معقول ".

وكانت رئاسة الجمهورية، قد اصدرت بالامس بلاغا ، جاء فيه أنه لم يتم التنسيق مع الرئاسة قبل لقاء مرزوق بحفتر،والامر اِقتصر على اتصال هاتفي صباح اليوم الاربعاء 22 فيفري 2017 من بنغازي بليبيا للإعلام بتواجد وفد حزبي لمقابلة المشير خليفة حفتر، لدعم مبادرة رئيس الجمهورية حول التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.



Publié le:2017-02-23 13:08:24

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