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Politique

ترامب يتصل بقايد السبسي ..

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - أكد مصدر من دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية في تصريح لاذاعة أكسبراس اف ام اليوم السبت 11 فيفري 2017، أن هناك إتصالا هاتفيا منتظرا بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وأن هذا الإتصال يمكن أن يجرى اليوم أو غدا أو خلال الأيام القليلة القادمة.

هذا ، وأضاف ذات المصدر أن هذه المكالمة الهاتفية تتنزل في إطار الاتصالات هاتفية واللقاءات التي يجريها ترامب مع زعماء عدد من الدول بعد تسلمه منصبه رسميا، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.



Publié le:2017-02-11 10:59:33

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