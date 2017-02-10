وفد من البنك العالمي يبحث سبل تأهيل 4500 هكتار من المناطق السقوية العمومية في ولاية سليانة

Vendredi 10 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 18:57:26

- حل اليوم الجمعة بولاية سليانة، وفد من خبراء تابعين البنك العالمي يتركَب من 7 خبراء للنظر في إمكانية تمويل مشروع يهدف الى إعادة تأهيل المناطق السقوية العمومية في مناطق قعفور والعروسة والرميل الواقعة في شمال الولاية والبالغة مساحتهما الجملية 4500 هكتار وتروى من مياه سد سليانة الذي انتهت أشغاله وتهيئة أراضيه في سنة 1987 علما وأن حوالي 600 مستغل بين شركات تنمية فلاحية وفلاحين خواص وفلاحين شبَان وتقنيين فلاحيين ينتصبون حاليا في المناطق السقوية المذكورة.ويهدف المشروع المقترح تمويله، وفق الملف الذي أعدته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة وتم تقديمه للخبراء، الى تعصير شبكة توزيع مياه الري وتجهيزها بعدَادات الاستهلاك وتجفيف الأراضي ثمَ تعبيد المسالك الفلاحية وتطوير عمل منظومات التصرُف في الموارد المائية ودعم أدائها الاقتصادى والاجتماعي والإحاطة بالمنتجين وتثمين المنتوجات الفلاحية من الحليب واللحوم الحمراء والغلال والخضر وتحويل الانتاج وتحسين طاقة استيعاب حوض سد سليانة بحوالي 16 مليون متر مكعَب إضافية من مياه السَيلان وذلك بتعلية حاجزه بنحو مترين ونصف.وأفاد العربي خروف عضو وفد الخبراء بأن إعادة تأهيل المساحات السقوية بشمال ولاية سليانة يندرج في إطار اعتزام البنك العالمي تمويل العمليات الهادفة الى تأهيل 23 هكتارا من المساحات السقوية في 6 ولايات هي سليانة وباجة وجندوبة وبنزرت ونابل وصفاقس وتقدَر الكلفة الجملية للتدخُلات المقترحة بنحو 280 مليون دينار.وأكد، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، على ضرورة أن تعمل الدَوائر المسؤولة على متابعة مشروع التأهيل وإنجاحه وتحقيق أهدافه وتوفير مستلزماته التَقنية وخاصة ما يتعلَق بالحوكمة وتوفير الموارد المالية للصيانة الدورية ضمانا لديمومة التجهيزات إضافة الى الحرص على توفير متطلبات الفلاح المنتج وهي الشروط التي يحرص عليها البنك العالمي.وشكَلت زيارة خبراء البنك العالمي فرصة قدمت لهم خلالها مكونات المشروع المندمج الذي يجري إعداده حاليا والهادف الى تنمية منظومات الانتاج الفلاحي النباتي والحيواني بمعتمديات شمال الولاية أي سليانة الشمالية وبوعرادة والعروسة وقعفور والكريب وبورويس وبرقو والمقدَرة كلفة مكوناته بحوالي 91 مليون دينار وفق الدراسة الأوَلية الموضوعة في شأنه.وتمكَن أعضاء الوفد من زيارة مؤسستين اقتصاديتين بكل من قعفور وكسرى مختصتين في الانتاج الفلاحي وتحويله وفي تقطير الزيوت الرُوحية المعدَة للتصدير.