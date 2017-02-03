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Journaux Politique اتحاد الشغل يدعو إلى مراجعة بعض التعيينات في سلك المعتمدين Vendredi 03 Février 2017

بــاب نــات - دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مراجعة بعض التعيينات في سلك المعتمدين "حفاظا على الشفافية وعلى مكانة هذه الخطة في خدمة المواطنين والنأي بها عن التجاذبات والتوظيفات لغاية التأثير في الانتخابات البلدية القادمة".



وأفاد بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أمس الخميس، انه "على إثر الحركة الواسعة للتعيينات التي طالت سلك المعتمدين والتي أثارت جدلا، يعبر اتحاد الشغل عن "استغرابه من بعض التسميات التي لم تعتمد فيها مقاييس شفافة ولم تراع الكفاءة والخبرة والدراية بمشاغل المواطنين بقدر خضوعها إلى المحاصصة الحزبية والولاءات الشخصية".

وشدد الاتحاد على مبدأ الحفاظ على حياد الإدارة مطالبا بضمان ذلك خاصة وان التونسيين مقبلون على انتخابات محلية هامة.

يذكر ان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، نفى في تصريح إعلامي الثلاثاء الماضي، أي نية للتراجع عن التعيينات الاخيرة في سلك المعتمدين، التي كانت أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية في تونس، إذ انتقدتها بعض الاطراف السياسية، معتبرة، بالخصوص، أنها خضعت للمحاصصة الحزبية، إضافة إلى عدم الالتزام، في تسمية المعتمدين الجدد، بمقاييس الكفاءة والمستوى التعليمي والحياد.







Publié le:2017-02-03 20:01:36

- دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مراجعة بعض التعيينات في سلك المعتمدين "حفاظا على الشفافية وعلى مكانة هذه الخطة في خدمة المواطنين والنأي بها عن التجاذبات والتوظيفات لغاية التأثير في الانتخابات البلدية القادمة".وأفاد بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أمس الخميس، انه "على إثر الحركة الواسعة للتعيينات التي طالت سلك المعتمدين والتي أثارت جدلا، يعبر اتحاد الشغل عن "استغرابه من بعض التسميات التي لم تعتمد فيها مقاييس شفافة ولم تراع الكفاءة والخبرة والدراية بمشاغل المواطنين بقدر خضوعها إلى المحاصصة الحزبية والولاءات الشخصية".وشدد الاتحاد على مبدأ الحفاظ على حياد الإدارة مطالبا بضمان ذلك خاصة وان التونسيين مقبلون على انتخابات محلية هامة.يذكر ان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، نفى في تصريح إعلامي الثلاثاء الماضي، أي نية للتراجع عن التعيينات الاخيرة في سلك المعتمدين، التي كانت أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية في تونس، إذ انتقدتها بعض الاطراف السياسية، معتبرة، بالخصوص، أنها خضعت للمحاصصة الحزبية، إضافة إلى عدم الالتزام، في تسمية المعتمدين الجدد، بمقاييس الكفاءة والمستوى التعليمي والحياد.

cadre-c3be08d8e64e67a960902901006ac914-2017-02-03 20:01:36

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