وزير العدل يؤكد انطلاق أشغال بناء محكمة الاستئناف بباجة فى سبتمبر 2017

Vendredi 03 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 18:55:43

- أكد وزير العدل غازى الجريبي، خلال زيارة عمل أداها اليوم الجمعة الى ولاية باجة ، أن أشغال بناء محكمة استئناف بباجة ستنطلق فى شهر سبتمبر 2017، مبينا أنه سيتم توفير التجهيزات والموارد البشرية والقضاة بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقضاء.وأضاف في تصريح لمراسلة "وات"، أن الاحداثات الجديدة بولاية باجة والمتمثلة في محكمة عقارية ومحكمة استئناف وسجن مدنى بمواصفات دولية، سيكون لها وقع ايجابي، حيث ستمكن من تحسين ظروف التقاضى، والاقامة والخدمات والتأطير بالمؤسسات السجنية.وبين أن سجن منطقة السمان الذى انطلق انجازه تم تصميمه بمواصفات عالمية بالتعاون مع عديد الأطراف الوطنية والدولية، مشيرا الى أنه عاين بالسجن المدنى القديم الواقع بوسط مدينة باجة الاكتظاظ والظروف الصعبة سواء بالنسبة للسجناء أو للحراس.من جهة أخرى، عبر عدد من أعضاء مجلس النواب والاعلاميين عن احتجاجهم ، نتيجة منعهم من دخول السجن المدنى بباجة، معتبرين أن ذلك يمثل تعتيما على أوضاع السجناء بهذا السجن الذى يفوق عمره القرن.كما أعرب عدد من العاملين في المحكمة العقارية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الناحية ل"وات" عن عدد من المشاغل المتعلقة خاصة ، بالاكتظاظ ورداءة ظروف العمل وسوء حفظ الارشيف، بالاضافة الى النقص في عدد القضاة بمحكمة الناحية والمحكمة الابتدائية، داعين الى تسوية وضعيات عدد من عملة الحضائر التابعين للوزارة.تجدر الاشارة الى ان السجن المدنى الذى انطلق بناؤه بالسمان بباجة الجنوبية يمسح 25 هكتارا وتبلغ تكلفة قسطه الأول 4 فاصل 5 مليون دينار.