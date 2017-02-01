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Politique

مؤسسة ''تحدي الالفية الامريكية'' تختار تونس لانجاز برنامج تنموي

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - افادت نائبة رئيسة مؤسسة "تحدي الالفية" الامريكية، كياه كيم، ان اللقاء الذي جمعها برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاربعاء بتونس، تركز حول اختيار مجلس ادارة المؤسسة لتونس كشريك جديد من اجل ارساء شراكة ثنائية وانجاز جملة من البرامج والمشاريع التنموية في العديد من المجالات.

وابرزت نائبة رئيسة مؤسسة "تحدي الالفية" ان اختيار تونس كشريك فاعل يعود بالاساس الى التزامها بممارسة الحكم الديمقراطي وتحقيق معايير المؤسسة المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والشفافية وخلق مناخ استثماري يساهم في جذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين ورجال الاعمال، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
واوضحت كيم ان رئيس الحكومة شدد على اهمية ان تساهم البرامج والمشاريع المزمع انجازها في تونس من طرف "مؤسسة تحدي الالفية" في المناطق الداخلية في دفع نسق التنمية المندمجة والتشغيلية خاصة لحاملي الشهائد العليا.



Publié le:2017-02-01 18:47:04

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Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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