مؤسسة ''تحدي الالفية الامريكية'' تختار تونس لانجاز برنامج تنموي

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 18:47:04

- افادت نائبة رئيسة مؤسسة "تحدي الالفية" الامريكية، كياه كيم، ان اللقاء الذي جمعها برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاربعاء بتونس، تركز حول اختيار مجلس ادارة المؤسسة لتونس كشريك جديد من اجل ارساء شراكة ثنائية وانجاز جملة من البرامج والمشاريع التنموية في العديد من المجالات.وابرزت نائبة رئيسة مؤسسة "تحدي الالفية" ان اختيار تونس كشريك فاعل يعود بالاساس الى التزامها بممارسة الحكم الديمقراطي وتحقيق معايير المؤسسة المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والشفافية وخلق مناخ استثماري يساهم في جذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين ورجال الاعمال، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.واوضحت كيم ان رئيس الحكومة شدد على اهمية ان تساهم البرامج والمشاريع المزمع انجازها في تونس من طرف "مؤسسة تحدي الالفية" في المناطق الداخلية في دفع نسق التنمية المندمجة والتشغيلية خاصة لحاملي الشهائد العليا.