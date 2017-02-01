مؤسسة ''تحدي الالفية الامريكية'' تختار تونس لانجاز برنامج تنموي

وابرزت نائبة رئيسة مؤسسة "تحدي الالفية" ان اختيار تونس كشريك فاعل يعود بالاساس الى التزامها بممارسة الحكم الديمقراطي وتحقيق معايير المؤسسة المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والشفافية وخلق مناخ استثماري يساهم في جذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين ورجال الاعمال، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
واوضحت كيم ان رئيس الحكومة شدد على اهمية ان تساهم البرامج والمشاريع المزمع انجازها في تونس من طرف "مؤسسة تحدي الالفية" في المناطق الداخلية في دفع نسق التنمية المندمجة والتشغيلية خاصة لحاملي الشهائد العليا.
Publié le:2017-02-01 18:47:04
Par:watany (France ) Par Mobile
Sur: عصام الشابي لنجيب الشابي; تونس تحتاج لك اليوم لانك ستكون الرجل الذي سينقذها