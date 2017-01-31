Babnet

Politique

Économie

Régions

Partis & Société

Culture

Sport

Tribune

Monde

MÉdias

Journaux Economie رئيس الخطوط الجوية التونسية: الشركة تحتاج إلى تسريح 1700 موظف Mardi 31 Janvier 2017

بــاب نــات - قال مدير شركة « الخطوط الجوية التونسية »، يوم الاثنين إن الشركة تحتاج إلى تسريح 1700 موظف لتجاوز أزمتها الراهنة.

وقال إلياس المنكبي، مدير الشركة أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي، إنه أصبح من الضروري تسريح 1700 موظف على الأقل من بين ألفي موظف لا حاجة للشركة إلى خدماتهم.



وأوضح المنكبي، في تصريحات للصحفيين، أن « ارتفاع عدد موظفي الشركة أصبح من أكبر الاشكاليات اليوم. لا يمكن ان تتجاوز الشركة الأزمة التي تمر بها إلا في حالة تسريح موظفين »، مشيرا إلى أن العجز المالي لدى الشركة بلغ 500 مليون دينار (218 مليون دولار).

يذكر أن وزيرالوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي كان قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة تدرس خططا لإصلاح أكثر من 100 مؤسسة عمومية تعاني من صعوبات مالية وهيكلية.، حيث تتضمن تلك الخطط التسريح الاختياري لنحو 50 ألف موظف من بين 650 ألف موظف في القطاع العام لخفض الأعباء المالية على خزينة الدولة.

في الوقت نفسه تخطط الحكومة لخفض أعداد موظفي القطاع العام إلى أقل من 500 الف خلال السنوات الثلاثة المقبلة.







Publié le:2017-01-31 09:54:20

- قال مدير شركة « الخطوط الجوية التونسية »، يوم الاثنين إن الشركة تحتاج إلى تسريح 1700 موظف لتجاوز أزمتها الراهنة.وقال إلياس المنكبي، مدير الشركة أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي، إنه أصبح من الضروري تسريح 1700 موظف على الأقل من بين ألفي موظف لا حاجة للشركة إلى خدماتهم.وأوضح المنكبي، في تصريحات للصحفيين، أن « ارتفاع عدد موظفي الشركة أصبح من أكبر الاشكاليات اليوم. لا يمكن ان تتجاوز الشركة الأزمة التي تمر بها إلا في حالة تسريح موظفين »، مشيرا إلى أن العجز المالي لدى الشركة بلغ 500 مليون دينار (218 مليون دولار).يذكر أن وزيرالوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي كان قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة تدرس خططا لإصلاح أكثر من 100 مؤسسة عمومية تعاني من صعوبات مالية وهيكلية.، حيث تتضمن تلك الخطط التسريح الاختياري لنحو 50 ألف موظف من بين 650 ألف موظف في القطاع العام لخفض الأعباء المالية على خزينة الدولة.في الوقت نفسه تخطط الحكومة لخفض أعداد موظفي القطاع العام إلى أقل من 500 الف خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

cadre-48682790ddaa917b811b72b6bbecd8e5-2017-01-31 09:54:20

Tweeter









Nouri (Switzerland) | Mardi 31 Janvier 2017 à 10h 55m |