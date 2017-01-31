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Economie

رئيس الخطوط الجوية التونسية: الشركة تحتاج إلى تسريح 1700 موظف

Mardi 31 Janvier 2017
بــاب نــات - قال مدير شركة « الخطوط الجوية التونسية »، يوم الاثنين إن الشركة تحتاج إلى تسريح 1700 موظف لتجاوز أزمتها الراهنة.
وقال إلياس المنكبي، مدير الشركة أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي، إنه أصبح من الضروري تسريح 1700 موظف على الأقل من بين ألفي موظف لا حاجة للشركة إلى خدماتهم.

وأوضح المنكبي، في تصريحات للصحفيين، أن « ارتفاع عدد موظفي الشركة أصبح من أكبر الاشكاليات اليوم. لا يمكن ان تتجاوز الشركة الأزمة التي تمر بها إلا في حالة تسريح موظفين »، مشيرا إلى أن العجز المالي لدى الشركة بلغ 500 مليون دينار (218 مليون دولار).
يذكر أن وزيرالوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي كان قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة تدرس خططا لإصلاح أكثر من 100 مؤسسة عمومية تعاني من صعوبات مالية وهيكلية.، حيث تتضمن تلك الخطط التسريح الاختياري لنحو 50 ألف موظف من بين 650 ألف موظف في القطاع العام لخفض الأعباء المالية على خزينة الدولة.
في الوقت نفسه تخطط الحكومة لخفض أعداد موظفي القطاع العام إلى أقل من 500 الف خلال السنوات الثلاثة المقبلة.



Publié le:2017-01-31 09:54:20

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3 de 3 commentaires pour l'article 137678

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 10h 55m |           
من الافضل تسريح كل من هو في هذه الشركة واغلاقها نهائيا ولما لا انشاء شركة جديدة بإسم تونس الجوية ويتم دراسة انشائها بعيدا عن السياسيين والاحزاب وتحت مسؤولية كفاآت مختصة

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 10h 48m |           
سرّحوا الذين تم انْتدابهم بتدخّل من النقابات ومن اﻷحزاب والذين لهم أقارب يعْملون بالمؤسسة...

Addel  (Tunisia)  |Mardi 31 Janvier 2017 à 10h 28m |           
لواش يدخلوا فيهم من الاول باش يخرجوهم



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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