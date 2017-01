''Technovation 2017'': Orange Tunisie et Technovation Tunisia soutiennent les jeunes lycéennes pour le développement d’applications citoyennes

Mardi 17 Janvier 2017



Technovation cest quoi ?





Soutenue conjointement par lAmbassade des Etats-Unis et Orange Tunisie, Technovation Tunisia est une initiative destine aux jeunes lycennes (qui ont entre 10 et 18 ans) qui sintressent aux nouvelles technologies et au dveloppement dapplications mobiles centres sur lintrt gnral et qui rpondent donc des problmatiques sociales.Pour cette 3me dition, les lycennes qui souhaitent participer doivent former des quipes de 2 5 jeunes filles et choisir de travailler sur lune des thmatiques suivantes : pauvret, environnement, galit, paix, ducation et sant.Durant les 4 mois de cette comptition, les quipes seront ainsi accompagnes par des coaches et mentors pour les aider concevoir et crer leurs applications mobiles citoyennes mais aussi laborer leur business plan ainsi que leur pitch vido. De plus, pour encore mieux les encadrer et maximiser leurs chances de gagner, Technovation Tunisia organise avec lappui dOrange Tunisie et de lAmbassade des Etats-Unis et avec la participation dONU Femmes et de lUNICEF, une srie de workshops et de formations pointues ddis au dveloppement dapplications mobiles, au marketing, au design, et aux soft skills sur tout le territoire tunisien.Sur le Grand Tunis, les workshops seront organiss Orange Developer Center sur diffrentes spcialits: le programme app inventor , coding, UX /UI Design les experts Orange mettent leurs ides, leur savoir-faire et les dernires tendances de la technologie au profit des jeunes filles. Dans les rgions, les Orange Tech Club seront aussi mis disposition des filles pour lencadrement et laccompagnement de leurs projets.Par ailleurs, et lchelle internationale, Technovation met la disposition de toutes les quipes venant du monde entier une srie de formations en ligne.Plusieurs quipes, de diffrents Gouvernorats (Tunis, Le Kef, Kairouan, Sousse, Monastir, Bizerte, Nabeul, Siliana, Gafsa, Sfax, Tataouine) se sont dj inscrites mais il reste aujourdhui encore des placesalors nhsitez pas vous inscrire pour profiter rapidement du coaching assur par vos mentors !Comment participer ?Les jeunes lycennes qui souhaitent participer Technovation Tunisia doivent sinscrire sur le site http://www.technovationchallenge.org/ via sign upTechnovation est une comptition internationale qui a t initie aux Etats-Unis en 2010 et qui, aujourdhui, est organise dans plus de 60 pays. En 2016, Technovation Tunisia a enregistr la participation de 82 filles rparties sur 40 quipes en provenance de plusieurs rgions du nord, centre et sud de la Tunisie. Parmi elles, 20 ont pu soumettre leurs applications dans les temps impartis. Trois de ces dernires quipes ont t retenues parmi les quipes demi-finalistes l'chelle mondiale. Par ailleurs, une dream team soutenue par Orange Tunisie a particip au world pitch summit en Californie et a bnfici dune srie de workshops et de visites au sein de gants mondiaux des TIC.