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القصرين:إصابة عسكري فى انفجار لغم

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - أصيب صبح اليوم الجمعة 13 جانفي 2017 عسكري اثر انفجار لغم أثناء قيام الوحدات العسكرية بعملية تمشيط في مرتفعات القصرين.
وقد تم نقل الجندي المصاب الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة وفق تصريح اعلامي للناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع العقيد بلحســــن الوسلاتي.




Publié le:2017-01-13 11:30:15

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
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Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
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Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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