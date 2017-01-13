القصرين:إصابة عسكري فى انفجار لغم

Vendredi 13 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 11:30:15

- أصيب صبح اليوم الجمعة 13 جانفي 2017 عسكري اثر انفجار لغم أثناء قيام الوحدات العسكرية بعملية تمشيط في مرتفعات القصرين.وقد تم نقل الجندي المصاب الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة وفق تصريح اعلامي للناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع العقيد بلحســــن الوسلاتي.