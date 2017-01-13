القصرين:إصابة عسكري فى انفجار لغم

وقد تم نقل الجندي المصاب الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة وفق تصريح اعلامي للناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع العقيد بلحســــن الوسلاتي.
Publié le:2017-01-13 11:30:15
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Par:Mourad Jemni (Tunisia )
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