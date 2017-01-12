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Politique

كمال العيادي يدعو سفير فرنسا بتونس، لمواكبة أشغال الندوة السنوية لهياكل الرقابة

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - استقبل السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، اليوم 12 جانفي 2017، السيد أوليفيي بوافر دارفور سفير فرنسا بتونس بمعيّة السيدة سيلين بلاس المستشارة السياسية والسيد فابيان بيرتو المستشار المالي.

وتناول الحديث التعريف بمهام الهيئة وموقعها ضمن المنظومة الرقابية بتونس إلى جانب عملها المشترك مع كل الأطراف المعنية بالرقابة في ما يتعلق بمتابعة التقارير الرقابية الصادرة والتنسيق بينها لاضفاء مزيد من النجاعة على المنظومة الرقابية، عموما. واستعرض السيد كمال العيادي تطوّر التجربة المؤسساتية التونسية في مجال الرقابة منذ فترة الثمانينات للقرن الماضي، بالإضافة إلى أهم خصائص هذه التجربة ضمن المشهد المتعلق بالتصرّف العمومي، حاليا.
وبيّن السيد كمال العيادي آليات مساهمة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في مجال التوقّي من الفساد ومكافحته من خلال الرقابة بمعيّة جميع المتدخلين في هذا المسار.
وقام السيد كمال العيادي بدعوة السيد أوليفيي بوافر دارفور سفير فرنسا بتونس، لمواكبة أشغال الندوة السنوية لهياكل الرقابة التي ستنظّم خلال يومي 21 و22 فيفري 2017. وفي هذا السياق، اقترح سفير فرنسا بتونس، مشاركة خبير من دائرة المحاسبات بفرنسا لعرض التجربة الفرنسية في مجال موضوع الندوة السنوية المشار إليها.
من جهته، قام سفير فرنسا بتونس بدعوة رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية للمشاركة في الندوة التي تعتزم سفارة فرنسا بتونس تنظيمها بالشراكة، خلال شهر أفريل 2017، حول النزاهة في الحياة العامة.



Publié le:2017-01-12 21:26:25

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