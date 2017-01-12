وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لرئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي بليبيا

Jeudi 12 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 21:06:37

- تناول اللقاء الذي جمع اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بوحيدة العياري الممثل الخاص لرئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي بليبيا ورئيس مكتب الاتصال التابع للاتحاد الافريقي بليبيا اخر مستجدات الملف الليبي وخصوصا القمة التي ستحتضنها العاصمة الكنغولية برازافيل يوم 25 جانفي الحالي لبحث مساهمة الاتحاد الافريقي في تسوية الازمة الليبية.واكد الجهيناوي خلال اللقاء وفق بلاغ للوزارة حرص تونس على مساندة كل الجهود الهادفة الى التوصل الى تسوية سياسية شاملة للازمة في هذا البلد الشقيق مذكرا بسعي تونس الى دفع مسار التسوية ومساعدة مختلف الاطراف الليبية على الحوار والتفاوض من اجل التوصل الى حل سياسي توافقي يمكن البلاد من الخروج من الازمة التي تردت فيها واستعادة الامن والاستقرار وكانت وحيدة العياري قد عينت في هذا المنصب في اكتوبر 2016.