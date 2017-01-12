وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لرئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي بليبيا

واكد الجهيناوي خلال اللقاء وفق بلاغ للوزارة حرص تونس على مساندة كل الجهود الهادفة الى التوصل الى تسوية سياسية شاملة للازمة في هذا البلد الشقيق مذكرا بسعي تونس الى دفع مسار التسوية ومساعدة مختلف الاطراف الليبية على الحوار والتفاوض من اجل التوصل الى حل سياسي توافقي يمكن البلاد من الخروج من الازمة التي تردت فيها واستعادة الامن والاستقرار وكانت وحيدة العياري قد عينت في هذا المنصب في اكتوبر 2016.
Publié le:2017-01-12 21:06:37
Par:mandhouj (France )
Sur: مسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء محور صراع متواصل بين السلطة السياسية والقضاة وبين القضاة أنفسهم