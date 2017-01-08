عماد الحمامي : ندعم كل المبادرات من الأحزاب أو المنظمات لتشجيع المبادرة الخاصة

Dimanche 08 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-08 13:40:30

- قال وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، الأحد، إن الوزارة تدعم كل المبادرات من الأحزاب أو المنظمات، التي تشجع على المبادرة الخاصة، وتدفع الشباب إلى بعث مشاريع جديدة وتحثهم على الاستثمار للحساب الخاص.وأضاف الحمامي، لدى حضوره بمقرين أشغال الندوة الجهوية الثانية لنواب حركة النهضة ببن عروس، والتي حملت عنوان "غدا أبعث مشروعي"، والمخصصة للإعلان عن نتائج المسابقة التي وقع تنظيمها لاختيار مقترحات مشاريع ستتم مرافقتها وتحويلها من أفكار إلى مشاريع منجزة ، أن كل مبادرة تحمل مضمونا هاما، وتفتح الآفاق امام الشباب للأخذ بزمام المبادرة، وتكون مسنودة من الأحزاب، ماهي إلا دعم لمجهود الحكومة، التي تعمل على تكريس عقلية بعث المشاريع كسلوك مجتمعي لابد أن تنخرط فيه كل الأطراف للنهوض بواقع التشغيل.وأوضح الحمامي أن الحكومة خصصت اعتمادات هامة لدفع المبادرة الخاصة تقدر ب250 مليون دينار في ميزانية 2017، سيتم توجيهها الى أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، والراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، لاسيما في قطاعات الفلاحة وتكنولوجيات الاتصال والطاقات البديلة والخدمات.يذكر أن لجنة إسناد نواب حركة النهضة ببن عروس أطلقت مبادرة "غدا أبعث مشروعي"، بعد تنظيم ندوتين جهويتين حول التشغيل، كان من مخرجاتهما تنظيم مسابقة لاختيار مجموعة من المشاريع، وفق جملة من المعايير عمل عليها خبراء مختصون، وتعلقت أساسا بفكرة المشروع المقترح وآليات تطبيقها.وقد تم اليوم الإعلان عن المشاريع المقبولة، والتي ستتم مرافقتها، وهي 15 فكرة مشروع من جملة 45 فكرة مشروع مشاركة تم تقديمها للمسابقة.