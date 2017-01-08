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إختفاء حجرة أثرية قيّمة من الموقع الأثري بسبيطلة وفتح تحقيق في الغرض

Dimanche 08 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد جمال الدين منصري، معتمد سبيطلة، مساء السبت في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالقصرين، بأن أعوان الحراسة بالموقع الأثري بسبيطلة، تفطنوا أمس الجمعة مع حوالي الساعة الخامسة صباحا، إلى "فقدان حجرة أثرية يبلغ طولها حوالي 2ر1 م وتزن أكثر من ألف كلغ، من هذا الموقع الأثري، مما دفعهم إلى التوجه نحو الأمن السياحي بالمنطقة الذي قام أعوانه بالمعاينات الضرورية وفتحوا تحقيقا في الغرض، للوقوف على ملابسات الحادثة"، مشيرا إلى أن البحث انطلق في مرحلة أولى مع حراس الموقع.

وذكر المصدر أن هذه القطعة الأثرية لها قيمة تاريخية كبرى وهي تعود إلى أكثر من 2000 سنة وتحتوي على عدة رموز وكتابات مما جعلها محلّ اهتمام العديد من الزوار الذين كانوا يتهافتون على التقاط صور فوتوغرافية لها.
وأضاف معتمد سبيطلة أن هذه الحجرة كانت موجودة داخل الموقع الأثري بالقرب من المسلك المؤدي إلى "المعابد الثلاثة".



Publié le:2017-01-08 10:43:06

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