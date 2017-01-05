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Politique

جمعيات تونسية ومغاربية بفرنسا تكرم ضحايا هجوم برلين

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - قام عدد من ممثلي جمعيات تونسية ومغاربية ناشطة بفرنسا، عشية يوم الخميس، بتكريم ضحايا هجوم برلين الذي جد في 19 ديسمبر 2016.
وقد توجه ممثلو هذه الجمعيات إلى سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية بباريس، للتعبير عن مساندتهم لعائلات الضحايا.

واعتبر باسكال هكتور، الوزير المفوض بالسفارة الألمانية لدى العاصمة الفرنسية، أن "هذا الهجوم مثل ضربة موجعة لألمانيا"، مشيدا بالتضامن والتعاطف الذي عبر عنه المجتمع المدني التونسي والمغاربي.

وأوضح هكتور في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بفرنسا، أن بلاده لم تتراجع عن الحق في اللجوء بعد الهجمة الأخيرة، مضيفا أن هذا الحق يستوجب سياسة ناجعة لإعادة قبول طالبي اللجوء.

كما أشار المسؤول الألماني إلى أن بلاده حريصة على "الإرتقاء بمستوى التعاون في هذا المجال، من أجل ضمان إبقاء الحدود مفتوحة أمام الأشخاص الذين يعيشون محنة حقيقية".



Publié le:2017-01-05 23:00:00

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