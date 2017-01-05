اصدار امر وزاري يقضي بالزامية ارتداء حزام الامان للسواق خلال الفترة القادمة

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 16:55:22

- قال وزير النقل أنيس غديرة، أن وزارته أعدت أمرا وزاريا يتعلق بالزامية ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسواق، على أن تتم احالته على أنظار مجلس وزاري للمصادقة عليه قريبا.وأرجع، غديرة أثناء جلسة استماع عقدتها، الخميس، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة، لجوء وزارته الى اعداد قانون يفرض ارتداء حزام الأمان، نظرا الى أن أسباب الحوادث يعود 80 بالمائة منها الى الخطأ البشري، معتبرا أن اجبار السواق على ارتداء حزام الأمان سيقلص من خطر وقوع الحوادث.وأفاد، بأن وزارته ستتولى تنظيم حملة اعلامية للتحسيس باستعمال حزام الأمان قبل شهرين من دخول القانون حيز التطبيق حال المصاقة عليه.ولفت الى أن المبادرة بنشر التحقيق المتعلق بحادث جبل الجلود الذي جد يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016 وراح ضحيته 5 ركاب وخلف 54 جريحا، يعكس ارادة وزارته في تحمل مسؤولياتها، لافتا الى أن نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من حوادث تقاطعات السكك الحديدية بتونس تقع بتقاطعات ذات حواجز سليمة.واعتبر النائب محمد بوقرة الراشدي، ان النقل الحديدي في تونس لم يشهد أي تطور في تونس رغم الاهمية التي يكتسيها هذا النمط من التنقل، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن التمييز الايجابي بين الجهات في ظل اختلال منظومة النقل الحديدي.