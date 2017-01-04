توننداكس يرتفع ب29ر0% فى افتتاح معاملات الاربعاء

وتطورت أسهم شركة صنع المشروبات بتونس بنسبة 71ر2 بالمائة (44ر20 دينار) تلتها أسهم المعامل الآلية بالساحل وهيكزابايت بنسب على التوالي 07ر2 بالمائة (97ر1 دينار) و46ر1 بالمائة (16ر4 دينار).
وفى المقابل تراجعت أسهم شركة النقل بواسطة الأنابيب بنسبة 46ر2 بالمائة (70ر8 دينار) واسهم تلنات واوروسيكل بنسب على التوالي 23ر2 بالمائة (50ر3 دينار) و35ر1 بالمائة (40 دينار).
Publié le:2017-01-04 12:30:59
Par:Yess IN (Netherlands )
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