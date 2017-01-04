توننداكس يرتفع ب29ر0% فى افتتاح معاملات الاربعاء

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 12:30:59

- افتتح مؤشر "توننداكس" معاملات حصة، الاربعاء، على ارتفاع بنسبة 29ر0 بالمائة ليبلغ 45ر5530 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 253ر0 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "مينا كابتال".وتطورت أسهم شركة صنع المشروبات بتونس بنسبة 71ر2 بالمائة (44ر20 دينار) تلتها أسهم المعامل الآلية بالساحل وهيكزابايت بنسب على التوالي 07ر2 بالمائة (97ر1 دينار) و46ر1 بالمائة (16ر4 دينار).وفى المقابل تراجعت أسهم شركة النقل بواسطة الأنابيب بنسبة 46ر2 بالمائة (70ر8 دينار) واسهم تلنات واوروسيكل بنسب على التوالي 23ر2 بالمائة (50ر3 دينار) و35ر1 بالمائة (40 دينار).