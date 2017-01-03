حملة المراقبة الصحية بمناسبة الاحتفال برأس السنة تسفر عن رفع 1320 مخالفة صحية

وتتلخص تدخلات فرق حفظ الصحة لتأمين حملة المراقبة الصحية في كافة جهات البلاد، في القيام ب 7339 تفقدية صحية شملت 5632 محلات صنع وبيع المرطبات والحلويات و1498 محل بيع لحوم الدواجن ومشتقاتها و97 نزلا سياحيا و116 محلات أخرى ذات العلاقة، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن وزارة الصحة.
وستتواصل أنشطة المراقبة الصحية إلى ما بعد رأس السنة الإدارية لتنتظم على مدار السنة بهدف التصدّي لترويج المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك والتي تعرض صحة المستهلك للخطر، حسب ذات المصدر.
Publié le:2017-01-03 12:55:15
Par:hedibg (Tunisia ) Par Mobile
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