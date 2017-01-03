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Economie

حملة المراقبة الصحية بمناسبة الاحتفال برأس السنة تسفر عن رفع 1320 مخالفة صحية

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - أسفرت حملة المراقبة الصحية التي أمنتها وزارة الصحة طيلة النصف الثاني من شهر ديسمبر المنقضي بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة، عن رفع 1320 مخالفة صحية واقتراح غلق 67 محلاّ مخلاّ بشروط حفظ الصحة وحجز 24 طنا من المواد الغذائية التي تبيّن عدم صلوحيتها للاستهلاك من مرطبات وحلويات ولحوم دواجن ومواد غذائية أخرى.

وتتلخص تدخلات فرق حفظ الصحة لتأمين حملة المراقبة الصحية في كافة جهات البلاد، في القيام ب 7339 تفقدية صحية شملت 5632 محلات صنع وبيع المرطبات والحلويات و1498 محل بيع لحوم الدواجن ومشتقاتها و97 نزلا سياحيا و116 محلات أخرى ذات العلاقة، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن وزارة الصحة.
وستتواصل أنشطة المراقبة الصحية إلى ما بعد رأس السنة الإدارية لتنتظم على مدار السنة بهدف التصدّي لترويج المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك والتي تعرض صحة المستهلك للخطر، حسب ذات المصدر.




Publié le:2017-01-03 12:55:15

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