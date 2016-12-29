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Economie

سارة رجب: ضرورة تكثيف المجهودات للتسريع في تفعيل مخطط الانعاش بالخطوط التونسية

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - اكدت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية، سارة رجب، ضرورة تكثيف المجهودات سنة 2017 للتسريع في تفعيل مخطط الانعاش الرامي الى تحسين الانتاجية واعتماد نظام حوكمة جديد وتحسين جودة الخدمات وتعصير ادوات التصرف والتقليص في النفقات ودعم المداخيل.

وافادت خلال جلسة عامة عادية واستثنائية بعنوان سنة 2015 انعقدت الخميس بتونس، ان سنة 2016 سجلت تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 2015 اذ ارتفعت حركة المسافرين بنسبة 9 بالمائة اضافة الى تحسن النتائج التجارية للناقلة الوطنية، وفق بلاغ للخطوط التونسية.
وذكرت بالمناسبة باهم الانجازات التي قامت بها الشركة خلال سنة 2016 لا سيما استعادة خدمات التموين وتطور شبكة افريقيا واوروبا عبر فتح خط جوي الى نيامي والترفيع في عدد الرحلات الى هذه الوجهات.
كما سجلت سنة 2016 اعادة الربط مع موسكو وبراغ وفتح الخط الجوي تونس-مونتريال.
وابرزت رجب ان هذه الانجازات تحققت بفضل تنفيذ خطة تجديد الأسطول الى جانب استلام طائرتين كبيرتين من نوع ا330 وا200.
ولاحظت المسؤولة ان بيع الطائرة الرئاسية ا340 واربعة طائرات اخرى سيمكن الشركة من الحد من تكاليف المكوث ودعم الخزينة .



Publié le:2016-12-29 19:54:15

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