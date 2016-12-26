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Politique

شغور منتظر في خطة رئاسة دائرة المحاسبات: اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يدعو أعضاء المجلس الاعلى للقضاء الى فتح باب الترشحات

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - دعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الى معاينة الشغور المنتظر في خطة رئاسة المحكمة، بداية من أول جانفي 2017 بتقاعد رئيسها الأول الحالي، والى فتح باب الترشحات على أساس مبدا تكافئ الفرص.
وأوصي الاتحاد في بيان أصدره اليوم الاثنين، رئاسة الحكومة بعدم تسمية الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، نظرا الى أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها الترشيح الحصري في الوظائف القضائية العليا عملا باحكام الدستور.

وأكد أن القوانين المنظمة لعمل الدائرة ، لا تخول لوكيل الرئيس نيابته في صورة الشغور النهائي، باعتبار أن مفهوم الوكالة المنصوص عليه بالقانون، مرتبط وثيق الارتباط بشخص الرئيس الأول وتزول بزواله.
كما أعتبر ، أن تأخير الحسم في هذه المسألة من شأنه المساس بمبدا استمرارية المرفق العام القضائي، سيما بالنظر الى أن وكالة الرئاسة الاولى تشمل فقط الجانب الاداري ولا تتعلق بالمهام القضائية ،وفقا لاحكام الفصل 14 من القانون الاساسي المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
وأهاب الاتحاد باعضاء المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤوليتهم التاريخية وتسريع اجراءات انعقاد المجلس ، قصد حماية المسارات المهنية لكافة القضاة وضمانا لاستمرارية المرفق العام للقضاء، وفق ما ورد في نص البيان.
تجدر الاشارة الى أن خلافات حول أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بالصفة ، تسببت في تجاوز الاجال المحددة قانونا لانعقاد أولى جلسات المجلس (14 نوفمبر 2016)، حيث قدمت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التسميات لرئاسة الحكومة التى تم تحسم بعد في الأمر.



Publié le:2016-12-26 19:03:07

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