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Economie

توننداكس يتراجع ب0،11 بالمائة بداية معاملات الاثنين

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - كان اداء بورصة تونس بداية معاملات، الاثنين، سلبيا وتراجع توننداكس بنسبة 0،11 بالمائة ليصل الى مستوى 5442،68 نقطة فيما قدرت المعاملات ب3،757 مليون دينار (م د).

وزادت خلال نفس الفترة من الحصة أسعار أسهم الوفاق للايجار المالي بنسبة 4،10 بالمائة (6،850 دينار) وتطورت أسهم اسمنت بنزرت وسرفيكوم بنسبة 3،81 بالمائة (2،990 د) وبنسبة 3،16 بالمائة (9،780 د).
في المقابل تقلصت أسهم سرياليس بنسبة 4،43 بالمائة (4،960 د).
وتقلص أداء اسهم شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية والشركة التونسية للبنك على التوالي بنسبة 2،90 بالمائة (9،360 د) وبنسبة 2،36 بالمائة (3،710 د).



Publié le:2016-12-26 11:56:34

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