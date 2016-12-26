توننداكس يتراجع ب0،11 بالمائة بداية معاملات الاثنين

وزادت خلال نفس الفترة من الحصة أسعار أسهم الوفاق للايجار المالي بنسبة 4،10 بالمائة (6،850 دينار) وتطورت أسهم اسمنت بنزرت وسرفيكوم بنسبة 3،81 بالمائة (2،990 د) وبنسبة 3،16 بالمائة (9،780 د).
في المقابل تقلصت أسهم سرياليس بنسبة 4،43 بالمائة (4،960 د).
وتقلص أداء اسهم شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية والشركة التونسية للبنك على التوالي بنسبة 2،90 بالمائة (9،360 د) وبنسبة 2،36 بالمائة (3،710 د).
Publié le:2016-12-26 11:56:34
Par:abstract1 (Tunisia )
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