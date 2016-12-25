التحقيق مع مسافرة كانت تعتزم القيام بعملية ارهابية على متن طائرة

Dimanche 25 Decembre 2016

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بــاب نــات





Credits Mosaique Fm





Publié le:2016-12-25 18:03:45

- قالت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الأحد 25 ديسمبر 2016 إنّها تلقت معلومات تفيد ''اعتزام إحدى المسافرات القيام بعمليّة إرهابيّة على متن رحلة على الخطوط التّونسيّة في اتّجاه برشلونة انطلاقا من مطار تونس- قرطاج الدّولي''.وأوضحت الداخلية أنّ الوحدات الأمنيّة قامت بإنزال الفتاة والتّحرّي معها ومع جميع الرّكاب وإعادة تفتيش الطّائرة تفتيشا دقيقا دون العثور على أيّ شيء يذكر.وأشار البلاغ إلى أنّ الطّائرة أقلعت بصورة عاديّة، فيما تواصل الوحدات الأمنيّة المختصّة التّحرّي والتّحقيق مع المسافرة المعنيّة.من جانبها أكّدت المتحدّثة بإسم الشركة آمال بورقيبة تلقي الشركة انذارا يفيد بوجود قنبلة على متنها، وأوضحت في تصريح لموزاييك أنّ الوحدات الأمنية قامت بجميع الإجراءات المطلوبة والضرورية على اثر ورود الإنذار، مؤكّدة أنّ الطائرة قد أقلعت بعد ذلك نحو وجهته