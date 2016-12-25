التحقيق مع مسافرة كانت تعتزم القيام بعملية ارهابية على متن طائرة

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وأوضحت الداخلية أنّ الوحدات الأمنيّة قامت بإنزال الفتاة والتّحرّي معها ومع جميع الرّكاب وإعادة تفتيش الطّائرة تفتيشا دقيقا دون العثور على أيّ شيء يذكر.
وأشار البلاغ إلى أنّ الطّائرة أقلعت بصورة عاديّة، فيما تواصل الوحدات الأمنيّة المختصّة التّحرّي والتّحقيق مع المسافرة المعنيّة.
من جانبها أكّدت المتحدّثة بإسم الشركة آمال بورقيبة تلقي الشركة انذارا يفيد بوجود قنبلة على متنها، وأوضحت في تصريح لموزاييك أنّ الوحدات الأمنية قامت بجميع الإجراءات المطلوبة والضرورية على اثر ورود الإنذار، مؤكّدة أنّ الطائرة قد أقلعت بعد ذلك نحو وجهته
Publié le:2016-12-25 18:03:45
Par:falfoul (Tunisia )
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