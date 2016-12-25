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Economie

التحقيق مع مسافرة كانت تعتزم القيام بعملية ارهابية على متن طائرة

Dimanche 25 Decembre 2016
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بــاب نــات - قالت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الأحد 25 ديسمبر 2016 إنّها تلقت معلومات تفيد ''اعتزام إحدى المسافرات القيام بعمليّة إرهابيّة على متن رحلة على الخطوط التّونسيّة في اتّجاه برشلونة انطلاقا من مطار تونس- قرطاج الدّولي''.


Credits Mosaique Fm

وأوضحت الداخلية أنّ الوحدات الأمنيّة قامت بإنزال الفتاة والتّحرّي معها ومع جميع الرّكاب وإعادة تفتيش الطّائرة تفتيشا دقيقا دون العثور على أيّ شيء يذكر.

وأشار البلاغ إلى أنّ الطّائرة أقلعت بصورة عاديّة، فيما تواصل الوحدات الأمنيّة المختصّة التّحرّي والتّحقيق مع المسافرة المعنيّة.


من جانبها أكّدت المتحدّثة بإسم الشركة آمال بورقيبة تلقي الشركة انذارا يفيد بوجود قنبلة على متنها، وأوضحت في تصريح لموزاييك أنّ الوحدات الأمنية قامت بجميع الإجراءات المطلوبة والضرورية على اثر ورود الإنذار، مؤكّدة أنّ الطائرة قد أقلعت بعد ذلك نحو وجهته

Publié le:2016-12-25 18:03:45

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3 de 3 commentaires pour l'article 135928

Libre  (France)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 21h 16m |           
Compagnie des cretins et des incompetents et des menteurs

Hamma9  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 18h 35m |           
و طبعا هي متحجبة...

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Dimanche 25 Decembre 2016 à 18h 27m |           
اعتزام احدى المسافرات القيام بعملية........
لم تعثر الشرطة على القنبلة المزعومة
لم يوجد عند الفتات حزام ناسف او اي سلاح
لماذا كل هذه الزوبعة؟



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