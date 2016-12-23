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Economie

توننداكس يقفل معاملات الجمعة على تراجع طفيف بنسبة 02ر0 بالمائة

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - اقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات اخر حصة في الاسبوع في المنطقة الحمراء اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" تراجعا طفيفا ب02ر0 بالمائة في حدود النقطة 67ر5448 وسط حجم تبادل ب531ر6 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة "ميناكابتل".
واستقطبت اسهم دليس القابضة اهتمام المستثمرين لتسحوذ على اكبر حجم تبادل مسجلة تطورا بنسبة 13ر0 بالمائة.

وتصدرت اسهم حنبعل للايجار المالي قائمة الارتفعات بزيادة بنسبة 98ر5 بالمائة (21ر9 دينار) متبوعة باسهم سيرياليس واسمنت بنزرت بنسب بلغت على التوالي 91ر5 بالمائة (19ر5 دينار) و10ر5 بالمائة (88ر2 دينار).
وارتقت الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 03ر5 بالمائة (59ر4 دينار) وتطورت الوفاق للايجار المالي بنسبة 44ر4 بالمائة (58ر6 دينار).
في المقابل انخفضت اسهم بنك تونس والامارات بنسبة 78ر3 بالمائة (80ر17 دينار) وتراجعت اسهم كل من اكزابيت ويوماد بنسب بلغت على التوالي 26ر3 بالمائة (44ر4 دينار) و43ر2 بالمائة (10 دينار).
كما تراجع بنك الامان بنسبة 08ر2 بالمائة (50ر23 دينار) وانخفضت المعامل الالية بالساحل بنسبة 60ر1 بالمائة (84ر1 دينار).



Publié le:2016-12-23 18:23:31

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