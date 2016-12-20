رئيس الجمهورية يستقبل محافظ البنك المركزي

Mardi 20 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-20 16:40:55

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الثلاثاء، بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.وافاد العياري، انه قدم لرئيس الدولة عرضا حول نتائج زيارته الى جمهورية الصين الشعبية رفقة مسؤولين في القطاع المصرفي والمالي التونسي والآفاق التي فتحتها بخصوص دعم مشاريع تنموية بتونس من طرف مؤسسات صينية وتركيز نواة متابعة في هذا بالخصوص.وأضاف الشاذلي العياري ان الزيارة مكنت من توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين البنك المركزي التونسي ونظيره الصيني بخصوص اعتماد العملة الوطنية في التبادل التجاري والمالي بين البلدين.