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Politique

رئيس الجمهورية يستقبل محافظ البنك المركزي

Mardi 20 Decembre 2016
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الثلاثاء، بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.
وافاد العياري، انه قدم لرئيس الدولة عرضا حول نتائج زيارته الى جمهورية الصين الشعبية رفقة مسؤولين في القطاع المصرفي والمالي التونسي والآفاق التي فتحتها بخصوص دعم مشاريع تنموية بتونس من طرف مؤسسات صينية وتركيز نواة متابعة في هذا بالخصوص.
وأضاف الشاذلي العياري ان الزيارة مكنت من توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين البنك المركزي التونسي ونظيره الصيني بخصوص اعتماد العملة الوطنية في التبادل التجاري والمالي بين البلدين.




Publié le:2016-12-20 16:40:55

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2 de 2 commentaires pour l'article 135697

GoldenSiwar  (France)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 22h 37m |           
@BenMoussa:
عودة اللغة الخشبية النوفمبرية

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 17h 31m |           
ما قيمة خبر استقبل او قابل او تقابل ليكون عنوان مقال
أم هو الحنين للماضي عندما كانت تبدؤ كل نشرات الاخبار باستقبالات فخامة الرئيس والتي تتصدر ايضا الصفحة الاولى لكل الجرائد المحلية
غريب لماذا كل هذا الحنين لعهد الذل والهوان ؟



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