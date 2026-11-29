تم ليلة الأحد 29 نوفمبر، الشروع في تنفيذ القرار البلدي المتعلق بمنع الانتصاب الفوضوي بعدد من الشوارع والانهج وسط مدينة بنزرت.وفي اطار الامتثال للقرار الصادر عن بلدية المكان قام الباعة بالشروع في مغادرة الأمكنة المعنية بالقرار واخلائها.يذكر ان بلدية بنزرت كانت أصدرت قرارا يقضي بمنع الانتصاب وبيع اي نوع من المنتوجات خارج فضاء سوق صلاح الدين بوشوشة وسوق حميد الصدقاوي وبأنهج الشيخ دريس وساسي البحري وماوى السيارات والشوارع والانهج المحاذية وذلك يوم الأحد 29 نوفمبر على الساعة منتصف الليل.يذكر ان قرار البلدية جاء على اثر التشكيات المتواصلة من استفحال ظاهرة الانتصاب الفوضوي وسط المدينة وما يرافقها من انتشار للأوساخ وإعاقة لحركة المرور وتشويه للمحيط، فضلا عن انعكاساتها على النشاط التجاري داخل الأسواق المنظمة.كما تجدر الاشارة الي ان القرار جاء عقب تنفيذ باعة سوق صلاح الدين بوشوشة إضرابا احتجاجا على انتشار المنتصبين بمداخل السوق، معتبرين أن ذلك يعيق حركة الدخول والخروج ويؤثر على عملهم وعلى إمكانية التزود بالمنتجات، في ظل استغلال محيط السوق من قبل المنتصبين الفوضويين قبل ان يتم استقبالهم في ولاية بنزرت والتعهد بايجاد حل في اقرب وقت.