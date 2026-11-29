المشاركة الانتخابية تتجاوز 67% بإسبانيا وسط تنافس حاد بين اليمين واليسار
سجلت الانتخابات التشريعية في إسبانيا، اليوم الأحد، نسبة مشاركة بلغت 67,71% عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفق معطيات رسمية، في مؤشر على إقبال لافت للناخبين على صناديق الاقتراع، قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت.
وتكتسي هذه النسبة أهمية خاصة في ظل حدة التنافس بين الأحزاب السياسية، والانقسام الواضح بين معسكري اليمين واليسار، في انتخابات يُنتظر أن تحدد ملامح الأغلبية البرلمانية والحكومة المقبلة.
وتتصدر المشهد السياسي أربعة أحزاب وتيارات رئيسية، في مقدمتها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) بقيادة رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز، الذي يسعى إلى تجديد ولايته ومواصلة قيادة الحكومة. ويتبنى الحزب توجهات يسار الوسط، ويركز في برنامجه على القضايا الاجتماعية، والسكن، والخدمات العامة، إلى جانب الدفاع عن استمرار السياسات الاجتماعية التي اعتمدتها حكومته.
وفي المقابل، يخوض الحزب الشعبي (PP)، وهو حزب محافظ من يمين الوسط، الانتخابات بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، طامحا إلى العودة إلى رئاسة الحكومة. ويركز الحزب على خفض الضرائب، وتشديد مراقبة الحدود، وإعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية والمناخية، ويطرح نفسه بديلا للحكومة الاشتراكية الحالية.
ويبرز أيضا حزب فوكس (Vox)، اليميني المتشدد، بقيادة سانتياغو أباسكال، الذي يدعو إلى تشديد القيود على الهجرة، وتعزيز مركزية الدولة، وخفض الضرائب، كما يتبنى مواقف معارضة للحركات الانفصالية، خصوصا في إقليم كتالونيا. وقد يصبح الحزب طرفا أساسيا في أي تحالف حكومي يقوده الحزب الشعبي، في حال عدم حصول الأخير على الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
أما على يسار الحزب الاشتراكي، فتشارك جبهة اليسار (Frente Amplio) بقيادة عمدة برشلونة السابقة آدا كولاو، وهي منصة سياسية تضم قوى يسارية من بينها اليسار الموحد و«ماس مدريد» و«كتالونيا إن كومو»، وتسعى إلى الدفاع عن السياسات الاجتماعية وحقوق السكن والعدالة الاجتماعية. كما يخوض حزب بوديموس (Podemos)، بقيادة إيريني مونتيرو، الانتخابات بشكل منفصل عن هذه الجبهة، بعد تعثر المفاوضات بشأن تشكيل قائمة انتخابية مشتركة.
ولا يقتصر التنافس على الأحزاب الوطنية، إذ تلعب الأحزاب الإقليمية، خصوصا في كتالونيا وإقليم الباسك وغاليسيا، دورا مهما في المشهد البرلماني الإسباني، وقد تكون أصواتها حاسمة في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، بالنظر إلى النظام البرلماني الذي يتطلب الحصول على أغلبية 176 مقعدا من أصل 350 في مجلس النواب.
وتتركز أبرز ملفات الحملة الانتخابية حول أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، والهجرة، والفساد، والقدرة الشرائية، فضلا عن مستقبل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة الحكومة المركزية بالأقاليم.
وتتجه الأنظار إلى الساعات الأخيرة من التصويت، لمعرفة ما إذا كانت نسبة المشاركة ستواصل الارتفاع مع إغلاق مكاتب الاقتراع، وما قد تحمله النتائج من مؤشرات بشأن اتجاهات الناخبين وموازين القوى السياسية في البلاد، في ظل صعوبة حسم الأغلبية البرلمانية دون تحالفات بين الأحزاب.
وتكتسي هذه النسبة أهمية خاصة في ظل حدة التنافس بين الأحزاب السياسية، والانقسام الواضح بين معسكري اليمين واليسار، في انتخابات يُنتظر أن تحدد ملامح الأغلبية البرلمانية والحكومة المقبلة.
وتتصدر المشهد السياسي أربعة أحزاب وتيارات رئيسية، في مقدمتها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) بقيادة رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز، الذي يسعى إلى تجديد ولايته ومواصلة قيادة الحكومة. ويتبنى الحزب توجهات يسار الوسط، ويركز في برنامجه على القضايا الاجتماعية، والسكن، والخدمات العامة، إلى جانب الدفاع عن استمرار السياسات الاجتماعية التي اعتمدتها حكومته.
وفي المقابل، يخوض الحزب الشعبي (PP)، وهو حزب محافظ من يمين الوسط، الانتخابات بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، طامحا إلى العودة إلى رئاسة الحكومة. ويركز الحزب على خفض الضرائب، وتشديد مراقبة الحدود، وإعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية والمناخية، ويطرح نفسه بديلا للحكومة الاشتراكية الحالية.
ويبرز أيضا حزب فوكس (Vox)، اليميني المتشدد، بقيادة سانتياغو أباسكال، الذي يدعو إلى تشديد القيود على الهجرة، وتعزيز مركزية الدولة، وخفض الضرائب، كما يتبنى مواقف معارضة للحركات الانفصالية، خصوصا في إقليم كتالونيا. وقد يصبح الحزب طرفا أساسيا في أي تحالف حكومي يقوده الحزب الشعبي، في حال عدم حصول الأخير على الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
أما على يسار الحزب الاشتراكي، فتشارك جبهة اليسار (Frente Amplio) بقيادة عمدة برشلونة السابقة آدا كولاو، وهي منصة سياسية تضم قوى يسارية من بينها اليسار الموحد و«ماس مدريد» و«كتالونيا إن كومو»، وتسعى إلى الدفاع عن السياسات الاجتماعية وحقوق السكن والعدالة الاجتماعية. كما يخوض حزب بوديموس (Podemos)، بقيادة إيريني مونتيرو، الانتخابات بشكل منفصل عن هذه الجبهة، بعد تعثر المفاوضات بشأن تشكيل قائمة انتخابية مشتركة.
ولا يقتصر التنافس على الأحزاب الوطنية، إذ تلعب الأحزاب الإقليمية، خصوصا في كتالونيا وإقليم الباسك وغاليسيا، دورا مهما في المشهد البرلماني الإسباني، وقد تكون أصواتها حاسمة في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، بالنظر إلى النظام البرلماني الذي يتطلب الحصول على أغلبية 176 مقعدا من أصل 350 في مجلس النواب.
وتتركز أبرز ملفات الحملة الانتخابية حول أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، والهجرة، والفساد، والقدرة الشرائية، فضلا عن مستقبل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة الحكومة المركزية بالأقاليم.
وتتجه الأنظار إلى الساعات الأخيرة من التصويت، لمعرفة ما إذا كانت نسبة المشاركة ستواصل الارتفاع مع إغلاق مكاتب الاقتراع، وما قد تحمله النتائج من مؤشرات بشأن اتجاهات الناخبين وموازين القوى السياسية في البلاد، في ظل صعوبة حسم الأغلبية البرلمانية دون تحالفات بين الأحزاب.
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