سجلت الانتخابات التشريعية في إسبانيا، اليوم الأحد، نسبة مشاركة بلغت، وفق معطيات رسمية، في مؤشر على إقبال لافت للناخبين على صناديق الاقتراع، قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت.وتكتسي هذه النسبة أهمية خاصة في ظل حدة التنافس بين الأحزاب السياسية، والانقسام الواضح بين معسكري اليمين واليسار، في انتخابات يُنتظر أن تحدد ملامح الأغلبية البرلمانية والحكومة المقبلة.وتتصدر المشهد السياسي أربعة أحزاب وتيارات رئيسية، في مقدمتهابقيادة رئيس الحكومة الحالي، الذي يسعى إلى تجديد ولايته ومواصلة قيادة الحكومة. ويتبنى الحزب توجهات يسار الوسط، ويركز في برنامجه على القضايا الاجتماعية، والسكن، والخدمات العامة، إلى جانب الدفاع عن استمرار السياسات الاجتماعية التي اعتمدتها حكومته.وفي المقابل، يخوض، وهو حزب محافظ من يمين الوسط، الانتخابات بقيادة، طامحا إلى العودة إلى رئاسة الحكومة. ويركز الحزب على خفض الضرائب، وتشديد مراقبة الحدود، وإعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية والمناخية، ويطرح نفسه بديلا للحكومة الاشتراكية الحالية.ويبرز أيضا حزب، اليميني المتشدد، بقيادة، الذي يدعو إلى تشديد القيود على الهجرة، وتعزيز مركزية الدولة، وخفض الضرائب، كما يتبنى مواقف معارضة للحركات الانفصالية، خصوصا في إقليم كتالونيا. وقد يصبح الحزب طرفا أساسيا في أي تحالف حكومي يقوده الحزب الشعبي، في حال عدم حصول الأخير على الأغلبية البرلمانية المطلوبة.أما على يسار الحزب الاشتراكي، فتشاركبقيادة عمدة برشلونة السابقة، وهي منصة سياسية تضم قوى يسارية من بينها اليسار الموحد و«ماس مدريد» و«كتالونيا إن كومو»، وتسعى إلى الدفاع عن السياسات الاجتماعية وحقوق السكن والعدالة الاجتماعية. كما يخوض حزب، بقيادة إيريني مونتيرو، الانتخابات بشكل منفصل عن هذه الجبهة، بعد تعثر المفاوضات بشأن تشكيل قائمة انتخابية مشتركة.ولا يقتصر التنافس على الأحزاب الوطنية، إذ تلعب الأحزاب الإقليمية، خصوصا في كتالونيا وإقليم الباسك وغاليسيا، دورا مهما في المشهد البرلماني الإسباني، وقد تكون أصواتها حاسمة في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، بالنظر إلى النظام البرلماني الذي يتطلب الحصول على أغلبيةفي مجلس النواب.وتتركز أبرز ملفات الحملة الانتخابية حول أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، والهجرة، والفساد، والقدرة الشرائية، فضلا عن مستقبل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة الحكومة المركزية بالأقاليم.وتتجه الأنظار إلى الساعات الأخيرة من التصويت، لمعرفة ما إذا كانت نسبة المشاركة ستواصل الارتفاع مع إغلاق مكاتب الاقتراع، وما قد تحمله النتائج من مؤشرات بشأن اتجاهات الناخبين وموازين القوى السياسية في البلاد، في ظل صعوبة حسم الأغلبية البرلمانية دون تحالفات بين الأحزاب.