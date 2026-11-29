أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس،، أن المسيرة الشعبية السلمية التي انتظمت اليوم الأحد، بدعوة من الإطار التنسيقي الجهوي بصفاقس، تمثل بداية لسلسلة من التحركات التي ستتواصل خلال الفترة القادمة، من خلال تنظيم ندوات وفعاليات في عدة مجالات.وأوضح عباس، في تصريح لديوان أف أم، أن هذه المسيرة تتزامن مع، وتهدف إلى الدفاع عن تونس والتعبير عن رفض التهميش الذي طال مختلف القطاعات والجهات، وفق تعبيره.وأشار إلى أن جهة صفاقس تعاني من تعطل عدد من المشاريع منذ عقود، من بينهاومشاريع أخرى، إلى جانب تواصل ما وصفه بـالذي تعيش على وقعه الجهة منذ أواخر سنة 2021، فضلاً عن تدهور البنية التحتية.وانتقد عباس ما اعتبره تهميشاً ممنهجاً لصفاقس وغياب الإنجازات، مشيراً إلى أن الجهة لم تشهد تقدماً في عدد من الملفات التنموية، رغم الوعود المتكررة.وفي سياق متصل، وصف عباس المنظومة الحاكمة بالفاشلة في مختلف المجالات، معتبراً أنها ساهمت في نشر الكراهية والفتنة بين أبناء الشعب الواحد، ومشدداً على ضرورة مواصلة التحركات للدفاع عن تونس وعن جهة صفاقس.وأضاف أن المسيرة الحالية ستكون منطلقاً لتحركات أخرى خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن، وفق تعبيره.