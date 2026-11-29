ميلونشون يتغنّى بالكسكسي: أفضّل المغربي وشريكتي تفضّل الجزائري
في حديث جمع بين السياسة والحياة الشخصية والمطبخ المغاربي، عبّر السياسي الفرنسي جان لوك ميلونشون عن اعتزازه بتداخل الثقافات، مستحضراً المغرب والجزائر من خلال مثال بسيط هو طبق الكسكسي، الذي تحوّل في حديثه إلى رمز للتنوع الثقافي والانفتاح على الآخر.
وخلال لقاء احتضنته العاصمة الألمانية برلين، بمناسبة تقديم الترجمة الألمانية لكتابه «L'Avenir en commun»، قال زعيم حزب «فرنسا الأبية» إنه يفضّل الكسكس المغربي لأنه وُلد في المغرب، بينما تفضّل شريكته صوفيا شيكيرو الكسكسي الجزائري.
ولم يكن حديث ميلونشون عن الكسكس مجرد مقارنة بين مذاقين، بل جاء في سياق دفاعه عن مفهوم «الكريولية الثقافية» (Créolisation)، الذي يقوم على امتزاج الثقافات وتفاعلها، بعيداً عن الانغلاق على هوية واحدة أو اعتبار الاختلاف تهديداً للانتماء الوطني.
وقال ميلونشون إنه فخور بكونه نتاجاً لهذا التداخل الثقافي، معرباً عن أمله في أن يصبح أكثر انفتاحاً على الثقافات، وأن تكون حفيدته، التي تدرس في إيطاليا، أكثر منه في هذا المجال، قبل أن يختم بالقول: «تحيا الكريولية الثقافية!».
وخلال لقاء احتضنته العاصمة الألمانية برلين، بمناسبة تقديم الترجمة الألمانية لكتابه «L'Avenir en commun»، قال زعيم حزب «فرنسا الأبية» إنه يفضّل الكسكس المغربي لأنه وُلد في المغرب، بينما تفضّل شريكته صوفيا شيكيرو الكسكسي الجزائري.
ولم يكن حديث ميلونشون عن الكسكس مجرد مقارنة بين مذاقين، بل جاء في سياق دفاعه عن مفهوم «الكريولية الثقافية» (Créolisation)، الذي يقوم على امتزاج الثقافات وتفاعلها، بعيداً عن الانغلاق على هوية واحدة أو اعتبار الاختلاف تهديداً للانتماء الوطني.
🇫🇷🇲🇦🇩🇿 FLASH | Jean-Luc Mélenchon a évoqué sa famille lors d’un meeting, un fait rare pour le candidat LFI :
"[Je préfère] le couscous marocain, car j’y suis né, mais je vis avec quelqu’un qui préfère le couscous d’Algérie (Sophia Chikirou). […] Je suis fier d’être créolisé, et j’espère l’être davantage. Et j’espère que ma petite fille, qui étudie en Italie, va l’être encore plus que moi. Vive la créolisation !".— Cerfia (@CerfiaFR) November 28, 2026
وقال ميلونشون إنه فخور بكونه نتاجاً لهذا التداخل الثقافي، معرباً عن أمله في أن يصبح أكثر انفتاحاً على الثقافات، وأن تكون حفيدته، التي تدرس في إيطاليا، أكثر منه في هذا المجال، قبل أن يختم بالقول: «تحيا الكريولية الثقافية!».
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