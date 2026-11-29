🇫🇷🇲🇦🇩🇿 FLASH | Jean-Luc Mélenchon a évoqué sa famille lors d’un meeting, un fait rare pour le candidat LFI :





"[Je préfère] le couscous marocain, car j’y suis né, mais je vis avec quelqu’un qui préfère le couscous d’Algérie (Sophia Chikirou). […] Je suis fier d’être créolisé, et j’espère l’être davantage. Et j’espère que ma petite fille, qui étudie en Italie, va l’être encore plus que moi. Vive la créolisation !".— Cerfia (@CerfiaFR) November 28, 2026

في حديث جمع بين السياسة والحياة الشخصية والمطبخ المغاربي، عبّر السياسي الفرنسيعن اعتزازه بتداخل الثقافات، مستحضراًمن خلال مثال بسيط هو طبق الكسكسي، الذي تحوّل في حديثه إلى رمز للتنوع الثقافي والانفتاح على الآخر.وخلال لقاء احتضنته العاصمة الألمانية، بمناسبة تقديم الترجمة الألمانية لكتابه «L'Avenir en commun»، قال زعيم حزبإنه يفضّللأنه وُلد في المغرب، بينما تفضّل شريكتهولم يكن حديث ميلونشون عن الكسكس مجرد مقارنة بين مذاقين، بل جاء في سياق دفاعه عن مفهوم، الذي يقوم على امتزاج الثقافات وتفاعلها، بعيداً عن الانغلاق على هوية واحدة أو اعتبار الاختلاف تهديداً للانتماء الوطني.وقال ميلونشون إنه فخور بكونه نتاجاً لهذا التداخل الثقافي، معرباً عن أمله في أن يصبح أكثر انفتاحاً على الثقافات، وأن تكون حفيدته، التي تدرس في، أكثر منه في هذا المجال، قبل أن يختم بالقول: